【旺角騷亂】律師引歌詞追問梁天琦當夜心境　梁答：無可奈何

2016年農曆大年初二凌晨旺角發生騷亂中，梁天琦及有「美國隊長」之稱的容偉業等人被指涉暴動案今續，梁天琦繼續自辯時稱，回想當天，黃台仰發號施令，眾人跟黃說法向前衝是魯莽的行為，有律師引用流行曲歌詞追問梁的心境，梁只回應稱覺「無可奈何」。控方盤問即追問，律師所引歌詞是否出自港產電影《我在黑社會的日子》，梁即稱不知出處。

梁天琦被律師追問當夜心境時回應說：無可奈何。（資料圖片）

四名被告：梁天琦、李諾文、林傲軒及容偉業均被控同一項暴動罪，控罪指他們於2016年2月8日至9日間，於旺角砵蘭街參與暴動。

認為衝向警方有如送死

梁天琦接受代表李諾文的大狀盤問時承認，當時以選舉遊行保護市民，若警方真的向他們衝過去，行為有同螳臂擋車，而衝向警方有如「送死」，梁天琦同意，又指現時回想當時黃台仰發號施令，眾人向前衝是魯莽的行為。

律師引歌詞追問梁當時心境

代表容偉業的大狀又在盤問時梁天琦時，提到梁稱向前衝時的心境，追問是否如歌曲《飛砂風中轉》的歌詞：「人在風暴中，無奈的打轉，如像風砂，倦也須兜轉」，梁只回應是：「無可奈何。」控方盤問時，即追問這歌詞是否出自電影《我在黑社會的日子》中的歌曲，梁即表示不知出處。

梁認無做任何事阻止黃

控方盤問時質疑梁天琦「無可奈何」一說，梁天琦解釋，當黃台仰稱「你唔衝佢地都衝過黎」時，梁表示並非認同黃台仰，只是想不到別的方法向黃解釋衝向警方不是一個好做法，所以跟隨眾人衝向警方防線，梁又指當時想過較好的做法是留在原地，但他承認雖然自己可以使用「大聲公」，但當時沒有做其他事阻止。

不想選民覺他拉票拉到旺角

控方質疑梁天琦事發時為屬本民前的補選參選人，當時參與撐小販是其中一個好機會宣傳本民前的理念，梁同意，但他不想利用此機會作宣傳。對於在現場其言行是否與本民前的理念及手法一致，梁稱：「無諗得咁仔細。」而且本來他仍猶豫是否要現身旺角，因不想市民認為他「拉票拉到旺角」，當時的講話都是臨時組織，沒謹慎想過言行是否與選舉一致。

案件編號：HCCC408、HCCC408A/2016