【大灣區】私家腫瘤中心稱一半癌症新症為內地病人　料續增多

不少內地人喜歡到香港求醫，香港綜合腫瘤中心表示，去年到中心求診的癌症新症有2,000多人，按年大升四成，當中有大約一半人來自內地。中心預計，隨着《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出爐，高鐵及港珠澳大橋通車，將有更多內地癌症患者來港求診，中心已在一年多前推行中港跨專科會診模式，未來亦會繼續加強與大灣區的醫療機構合作，有機會在大灣區開設綜合腫瘤中心。

香港綜合腫瘤中心剛於尖沙咀開設第二間診治中心，佔地5000呎，本周六(23日)開幕。 (鄭翠碧攝)

在2015年開業的香港綜合腫瘤中心，為癌症患者提供一站式診斷及治療的日間服務。中心指，去年求診的新症病人有2000多名，按年上升40%，而當中有一半人是內地人，主要來自二、三線城市，甚至有人以一天來回形式，從杭州坐飛機到港看病。

中心的醫務總監、外科專科醫生潘冬平指，中心現時在內地未有分店，他相信未來有機會拓展內地市場，不過由於擔心內地有關的法規問題，目前會先進行交流及考察，先行磨合。 (鄭翠碧攝)

中心行政總裁何翠貞指，中心在過去半年，與內地機構簽定合作備忘錄，加強兩地腫瘤臨床經驗和學術交流，及前線醫護人員培訓等，並在一年多前已開始推動跨專科會診（MDT），「大灣區內患者來港接受診斷和治療後，再由內地醫生監察及跟進病情。」目前合作的內地醫院分佈在上海、深圳、中山等地。而中心未來亦可協助內地培訓腫瘤科護士，「令服務提升，達至雙贏。」