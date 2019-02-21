【旺角騷亂】控方質疑梁猶豫往撐小販說法　梁稱只怕被當「抽水」

2016年農曆大年初二旺角發生騷亂中，本民前前發言人梁天琦、有「美國隊長」之稱的容偉業及另外3人被控暴動罪等罪一案今續，控方盤問梁天琦時，質疑梁聲稱當晚不想被市民認為他在拉票，曾猶豫應否到場的說法，梁天琦重申，他認為「選舉還選舉」，不想令撐小販的行動變成宣傳，甚至被人認為他在「抽水」。

梁天琦供稱他當時參加了補選，其身份亦是一名選舉候選人。（資料圖片）

控方下午繼續盤被控在旺角砵蘭街參與暴動的梁天琦，控方詢問梁會否認為，如黃台仰當時施令衝向警方的行為才較為切合本民前所主張的「勇武捍衛」，但梁天琦反駁留在原地也可以是勇武，因為勇武是指心態，並非指個人的行為，亦沒有所謂程度之分。

控方對梁稱不想曝光感疑惑

控方又詢問，為何當晚早在梁天琦宣布舉辦選舉遊行一刻，他已穿上本民前的上衣，但同時他又一直稱自己當晚事實上不願曝光，梁解釋他當時還在考慮是否舉辦選舉遊行，穿上衣服只為作準備，他又一再澄清不想以當晚撐小販行為作拉票，本打算在選舉論壇上，與其他候選人對壘，釐清各人的政治理念。

指黃台仰當時叫更多人出來

控方又質疑為何梁打算舉辦少於30人的選舉遊行，但黃台仰卻呼籲更多市民出來支援他，梁天琦則解釋黃不清楚選舉遊行，早前在上水舉辦的選舉遊行是他發起的。

四名被告：梁天琦、李諾文、林傲軒及容偉業均被控同一項暴動罪，控罪指他們於2016年2月8日至9日間，於旺角砵蘭街參與暴動。

案件編號：HCCC408、HCCC408A/2016