轉換PDF實戰系列side notes 01：安裝 Python

本篇會逐步說明在 Windows 平台上安裝執行 Python 程式所需的設定。由於版本 2 的 Python (2.7) 將於 2020年停止更新 （https://pythonclock.org/）所以這裡以版本 3 的 Python (3.7) 作示範。版本 2 與版本 3 程式撰寫格式上有差異，版本 3 程式未必能直接在運行版本 2的電腦上正確執行。敬請注意。

前往 https://www.python.org/downloads/windows/

Python 網頁截圖

點擊 Windows x86-64 executable installer 下載安裝檔案。

正在下載 Python 安裝程式（網頁截圖）

用檔案總管開啟剛下載的檔案，雙點擊它，開始安裝。

使用滑鼠雙點擊圖示。

這裡以 Windows 7 示範，看到此視窗，請看清發行者一行是 Python Software Foundation，如是，請按「執行」，繼續安裝過程。

仔細查看提示，確認無誤可繼續安裝。

接下來會彈出此視窗，請先到底部，剔選「Add Python 3.7 to PATH」，然後點擊「Customize installation」。原因主要是方便使用其他程式編寫時用到的組件。

設定 PATH。

點擊「Customize installation」後，看到此畫面時，使用預設的選項，即剔選所有項目，然後點擊底部的「Next」繼續。

剔選所需選項。

當看到此畫面，建議修改「Cutomize install location」的資料為「C:\Python37」。原因主要是方便使用其他程式編寫時用到的組件。若讀者的電腦系統沒有所需執行權限，或需要使用其他合適的檔案資料夾，作為安裝的地方。

上方的選擇方格，亦建議保持原有的設定便可。如有特別需要，讀者可按自身情況另外設定。

然後再點擊「Install」繼續安裝。

設定安裝路徑。

此時或會看見這視窗，請再次查看已驗證的發行者為「Python Software Foundation」，然後點擊「是」繼續安裝。

點擊「是」繼續。

經過一段大約數分鐘的時間（視乎個別電腦配備而異），會出現此視窗畫面，表示安裝過程已經完成。可以按「Close」關掉此視窗，回到平常的電腦運作狀態。

安裝完成✌️

行文到此，如果沒有其他特別情況，讀者的電腦已經完成安裝 Python 3.7 ，即是電腦可以執行 Python 版本 3 的程式了。

注意事項：

此系列以 Windows 7 中文版 及 Python 3.7.2 於 2019年1月28日至31日期間測試，並力求有關資料於上述期間內準確，惟市面上不同電腦作業系統或會有不相同的執行結果，希望讀者理解。如有任何使用上的困難，請詳細參閱互聯網上其他相關資源，或向其他擁有此項相關專門知識的人士或機構進一步查詢。