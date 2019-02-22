【旺角騷亂】控方指梁天琦粗口罵食環職員　早已打算用武力

2016年農曆大年初二旺角發生騷亂中，本民前前發言人梁天琦、有「美國隊長」之稱的容偉業及另外3人被控暴動罪等罪一案今（22日）續。控方盤問梁天琦時，質疑他當晚舉辦選舉遊行只是煙幕，遊行與選舉根本無關，而他由到達現場不久，以粗口罵食環人員起，已打算使用武力，梁不同意。

暴動當日有不少人穿上本民前的藍色外套。（資料圖片）

指梁叫人穿本民前外套

控方今早繼續盤被控在旺角砵蘭街參與暴動的梁天琦，控方質疑為何梁天琦宣布舉辦選舉遊行後，身邊的本民前成員仍未有穿上屬本民前的藍外套，梁天琦稱當時已吩附各人穿上外套，但仍有部分成員未有穿上，但因舉辦選舉遊行沒相關硬性規定，認為部分人穿上外套已能夠識別到遊行隊伍。

梁天琦承認當時無法百分百保證遊行隊伍少於30人，但認為當時警方根本不在乎遊行人數。

認為梁想召集更多市民到場

控方又質疑當時梁天琦的講話是想召集更多市民到場，及令他們留在現場，梁天琦解釋當時不想與警方對抗，只是希望本來在場「篤魚蛋」的人可以繼續，且若有人被警棍打中或被胡椒噴霧噴中，有市民可以伸出援手，但及後已意識到不應作有關呼籲。

指選舉遊行是煙幕

控方質疑本民前成員在「選舉遊行」時沒派傳單、又沒穿上宣傳選舉的衣服，所謂選舉遊行只是煙幕，遊行根本與選舉無關，但梁天琦不同意，稱上次在上水舉辦的選舉遊行也沒傳單或海報，但帶來實質效果，而他是以選舉候選人身分舉辦遊行，不同意遊行與選舉無關一說。

指梁早已決定已使用暴力

控方又提到梁天琦早前指其父為教師，熟讀四書五經，質疑為何他當天較早時間尚未知道食環人員在做什麼時，劈頭便以粗口相待，梁天琦解釋以為食環人員打算驅散小販，欲阻止食環人員，承認當時做法不正確。控方直指梁天琦自此已決定使用武力，梁天琦反駁稱，完全沒預計事情會這樣發展。

案件編號：HCCC408、HCCC408A/2016