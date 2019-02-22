聲稱被大耳窿逼至犯法被囚十年　中年漢因原審官指引出錯上訴得直

中年漢聲稱因欠下3000萬元債，被大耳窿所逼，手持兩樽天拿水進沙田一間銀行聲稱打劫，要求職員報警，期間他打破其中一樽天拿水，又拿出打火機對峙，後來警方聯絡上其妻女，得知二人安全後才投降，中年漢及後就企圖搶劫罪被判囚10年。他不服裁決上訴，上訴庭今（22日）頒判辭指原審法官引導陪審團時出錯，認為定罪不穩妥，裁定他上訴得直，刑期及定罪獲撤銷。

上訴人劉偉強聲稱被逼至企圖搶劫銀行，因法官指引出錯上訴得直。（資料圖片）

上訴人劉偉強，49歲，被控於2015年6月18日，在沙田企圖搶劫2名銀行女職員。

或令人認為被告不報警等不合理

上訴庭在判辭指出，原審法官在引導陪審團時，提及申請人可擺脫威脅的可能性等，這屬被告是否有機會擺脫威脅的指引，惟上訴庭認為，本案上訴人當時的情況，屬於「因所處的環境而被逼（犯法）」，這與「受到威脅」而犯法有所不同。原審官的指引，有可能令陪審團認為，上訴人不報警及不整天陪伴家人是不合理的，並有可能令他們做出對上訴人不公的裁決。

控辯雙方原審時未有察覺問題

上訴庭認為原審法官在作出有關指引時，有誤導陪審團之嫌，令本案定罪欠穩妥，但因原審時控辯雙方律師均未能向法庭提供應有協助，令人費解及遺憾。

案件編號：CACC172/2017