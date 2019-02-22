兒童事務委員會探討共融遊樂場「遍地開花」　 惟房署不欲再參與

政務司司長張建宗今日（22日）主持兒童事務委員會第三次會議，會上討論到兒童遊樂場及兒童醫院。 據悉，會上有一項議題討論到兒童遊樂場，原先遊樂場本應可以在各大屋邨「遍地開花」，惟可協助事件進行的房屋署卻未有表示會繼續參與計劃；而兼任委員會主席的張建宗，據了解在會議中，僅稱會呼籲房署參與。

屯門公園共融遊樂場，以水及沙為主題的區域各有三個，加上韆鞦區共有七個主題。(譚威權攝)

去年12月啟用的屯門公園共融遊樂場，是康文署與建築署合作，採用先導計劃形式建設；據知，張建宗指冀望可以透過是次經驗日後將「傷健共融」設計經驗融入在遊樂場的設計當中。

而政府亦曾表示，康文署、智樂兒童遊樂協會以及相關非政府機構於2017年9月至2020年8月，將在署方轄下四個大型公園舉辦為期三年的「社區共建遊樂場」計劃。

房署於會議未有表示會參與計劃 張建宗：會呼籲

然而據了解，兒童事務委員會今日在討論兒童遊樂場議程出現火花，會上建築署及康文署都有意繼續參與計劃，建造更多的兒童遊樂場；惟房屋署卻未有表示會繼續參與計劃。有委員知悉情況後，要求委員會主席張建宗命令房署必須參與，但張建宗卻只回應「會呼籲」。

有委員憂最終「傷健共融」難成事

有委員直言，現時的「傷健共融」遊樂場只有位於屯門的共融遊樂場，貧苦學生難以跨區到遊樂場遊玩；委員亦認為若日後需要增建兒童遊樂場，而政府只採取對房署「呼籲吓」的態度，計劃根本難以成事。

會上除了兒童遊樂場及兒童醫院外，委員會亦同意設立兒童福祉及發展資助計劃；張建宗指希望可以讓有關團體及非政府機構申請撥款，以促進兒童的福祉和發展。資助計劃預計本年第二季推出。