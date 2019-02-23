投資騙局社交媒體推銷虛擬貨幣　涉款600萬　廿苦主報警

「騙徒嘅手法層出不同」，小心投資陷阱！有立法會議員於上月初接獲廿多名苦主求助，指由2017年下旬起，疑被一間投資公司及中介人騙財，大多數苦主指最初以人傳人形式及社交媒體平台被邀加入注資，聲稱投資派息計劃保本無風險，回報高，惟及後卻停止派息，當他們追討本金時，投資公司就轉而推銷虛擬貨幣及其他投資項目，迫使擔心一無所有的受害人繼續投資，結果大部分苦主利息連本金也血本無歸。 一眾苦主損失涉款粗略估計近600萬元，主要為退休人士及家庭主婦。一班苦主於議員陪同下到荃灣警署集體報案，她促請警方盡快介入徹查事件，避免有更多市民誤墮騙局。

「投資理財苦主大聯盟」於今早10時許到荃灣警署報案。（梁煥敏攝）

工聯會新界西立法會議員麥美娟於上月收到由廿多名苦主組成的「投資理財苦主大聯盟」於今早10時許到荃灣警署報案，眾人在警署門外手持橫額和手舉牌，高呼「還我血汗錢公道何處在」，「呃錢氹上檔警方快徹查」。

麥美娟表示，接獲求助的苦主中，年齡介乎31至80歲，大多數為退休長者及家庭主婦。當中包括有一名63歲的男苦主被騙取84萬港元，為被騙金額最高個案。麥美娟指出，這種無本生利的大規模騙案事態嚴重，很多時假扮成專業人士的騙徒向市民推銷聲稱「有賺無蝕」的投資項目，甚至虛擬貨幣，又透過社交媒體平台以「朋友介紹」或層壓式推銷誘導更多市民墮入陷阱。

她又指，今次願意站出來集體報案的苦主們只屬冰山一角，故促請警方盡快徹查事件。她又指，單是過去半年至今，其辦事處已處理55宗與投資騙案有關的求助，涉款超過1500萬元，反映投資騙案嚴重，希望警方加強打擊政府亦應加強理財教育。