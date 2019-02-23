【抽濕機出動】明日最低僅16度　惟調頭回升　下周五濕度達100%

本月本港天氣普遍和暖，不少市民甚至穿上短袖衣服外出。不過受東北季候風影響，近日氣溫略為下降，根據天文台的九天天氣預報，周日（24日）的市區最低氣溫微調一度至攝氏16度。不過清涼天氣很短暫，下周一（25日）起氣溫將逐步回升，至下周五將重回攝氏20度的水平。

天文台預測，周日最低氣溫僅得16度。（資料圖片）

天文台表示，一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，令天氣清涼及有雨。隨著季候風緩和，下周初至中期 華南天色逐漸好轉，氣溫回升。預料一股溫暖潮濕的海洋氣流會在下周後期影響廣東沿岸。根據天文台的天氣預測，今日（23日）本港多雲，並間中有雨，氣溫介乎攝氏17度至21度。

未來數天天氣清涼，並且短暫時間有陽光，（天文台網站）

根據天文台的九天天氣預報，周日（24日）的最低氣溫被調低一度至攝氏16度，天氣清涼，並且多雲及有幾陣雨。 市民外出時需注意添衣及帶備雨具。而下周一及周二的最低氣溫同樣被調低一度，分別為攝氏17度及18度，兩日均於短暫時間有陽光。不過隨著季候風緩和，氣溫將逐步回升。下周五（3月1日）氣溫將重回攝氏20度的水平，介乎20度至24度；而下周日氣溫更高，介乎於 21度至26度。

下周五濕度達100%

不過，市民需要留意，下周中期起早晚沿岸有薄霧及有微雨，天氣相對較潮濕；而於下周五的相對濕度更高達75%至100%。

下周本港天氣預測的濕度頗高。（天文台網站）