天文台預測周五至下周日濕暖　相對濕度100%　周六最高25度

本港今早天色陰沉，多個地區最低氣溫錄得低於攝氏14度，當中昂坪更僅錄得9度。 不過，天文台預測，影響華南的東北季候風會在未來兩三日緩和，令本港天色逐漸好轉，而氣溫也逐步回升；至本周中後期受一股潮濕海洋氣流影響，為本港帶來下雨天氣兼有霧，而周六（2日）市區最高氣溫會達25度，相對濕度更高達100%。

天文台預測，本周中後期有雨，且氣溫逐步上升。（資料圖片）

周一市區16至20度

今早天氣稍涼，天文台預測今日氣溫介乎14至18度，部分時間天色明朗，初時有一兩陣雨，吹和緩北至東北風，初時離岸風勢清勁。天文台表示，預測明日市區氣溫介乎16至20度。由於影響華南的東北季候風會在未來兩三日緩和，該區天色逐漸好轉，氣溫回升，預料明日起一連七日本港短暫時間有陽光，最高氣溫亦超過20度。

踏入3月，天文台預測一股潮濕的海洋氣流，會在本週後期為廣東沿岸帶來有霧的天氣，本周五（1日）開始早晚沿岸有霧及有一兩陣雨，氣溫稍回落至19至22度，相對濕度介乎80至100%。

至本周六（2日）氣溫稍為回升，市區最高氣溫達25度，但相對濕度達100%；隨著本港下周初暫別有陽光的日子，天氣轉為大致多雲及有幾陣雨，氣溫微跌至介乎19至23度，市民外出時，要留意天氣狀況及帶備雨具了！