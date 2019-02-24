全港露宿者數目創新高　社協：24小時快餐店女性無家者有增無減

社會新聞
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近年全港無家者的人數有上升趨勢，情況令人關注。香港社區組織協會今日（24日）發布調查，發現比對社署2013年數字，截至去年12月，全港露宿者人數創2013年新高至1270人，增長率達62.8%。

另外，據社協調查發現，截至去年11月為止，「廿四小時快餐店無家者」人口持續增長至448人，增幅達7.8倍。

24小時營業快餐店，成為不少無家可歸人士的避難所。（資料圖片／吳煒豪攝）

九龍西「廿四小時快餐店無家者」數目為全港最多

社協於去年11月至今年1月期間，就「廿四小時快餐店無家者」進行人口點算，共發現448名「廿四小時快餐店無家者」，其中九龍西佔41.52%，更為全港之冠；其次為佔19.87%的新界西、港島佔17.86%、新界東佔13.17%，以及九龍東佔7.59%。

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社協社區組織幹事吳衞東認為責任在於政府。他建議政府應增加資助住宿服務的宿位，尤其女性宿位。而資助宿舍的住宿期定於6個月，時間實在不足以讓無家者處理生活問題、儲錢、甚至輪候公屋，吳衞東認為政府應參考美國紐約的做法，延長宿舍住宿期至3年。

社協又建議政府應主導興建更多社會房屋，其供應量至少應達1萬間以上，當中預留一定名額予無家者；同時亦應重設租務管制，保障無家者的住屋權。

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