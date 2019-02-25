氣溫回升！天文台預測下周三驚蟄多雲有驟雨　市民或要雨中打小人

影響廣東沿岸的東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，本港氣溫逐步回升及短暫時間有陽光，至本周中後期最高氣溫飆升至攝氏25度兼有雨。下周三（6日）是廿四節氣中的「驚蟄」，不少人會到銅鑼灣鵝頸橋「打小人」驅除霉運、趕走小人。天文台預測當日大致多雲及有幾陣驟雨，最高氣溫亦達23度。

每逢驚蟄，傳統習俗是「打小人」驅除霉運。（資料圖片）

本港開始回暖，今日氣溫介乎攝氏16至20度，大致多雲，短暫時間有陽光，早上清涼，吹和緩東至東北風，稍後風勢間中清勁。

周末濕度高達100%



天文台表示，影響廣東沿岸的東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，該區氣溫回升，預料一股潮濕的海洋氣流會在本週後期為廣東沿岸帶來有霧的天氣，預測本周四及六最高氣溫達25度，部分時間有陽光及有雨，早晚沿岸有霧，周末濕度高達100%。

一道低壓槽將會在下周初影響華南，繼續為本港帶來下雨天，而氣溫也稍回落。天文台預測，下周三的「驚蟄」氣溫介乎19至23度，大致多雲，有幾陣驟雨，屆時市民或要冒雨打小人了。此外，熱帶氣旋蝴蝶會在未來兩三日於菲律賓以東的西北太平洋徘徊，並逐漸減弱。

（天文台網站截圖）

「驚蟄」是廿四節氣中第三個節氣，這個時節雷鳴開始多，把土裡的蟲子都驚醒而鑽出來，象徵萬物更新，生機盎然，中國中北部大部地區已漸有春雷，但位於南方的香港氣候變化並不明顯。每逢驚蟄，傳統習俗是「打小人」驅除霉運，皆因雷聲震動萬物，連同小人、惡毒之物亦一同醒來，故要打小人除害。翻查天文台資料，最熱的驚螫是1966年，當日最高氣溫達29.2度；最寒冷的驚螫在1936年，最低氣溫只有6.7度。