【旺角騷亂】梁天琦選舉經理認建議梁辦遊行　控方質疑變相霸路

2016年農曆大年初二凌晨旺角發生騷亂中，梁天琦及有「美國隊長」之稱的容偉業等人被指涉暴動案，今(25日)在高等法院續審，辯方傳召案發時的梁天琦選舉經理人作供。她指得知案發晚上旺角情況混亂，遂向梁提議舉辦選舉遊行，圖令警方不驅散群眾。惟控方質疑，遊行是變相霸路。而群眾向警員防線推進，她會否預計遊行將不會和平進行。經理人反指：「如果警方讓開，就唔會出現。」

梁天琦的朋友蔣忻霆(男)，及梁的選舉經理何蔓兒(女)為辯方在暴動案作供。（朱棨新攝）

案中四名被告梁天琦（27歲）、李諾文（21歲）、林傲軒（23歲）及有「美國隊長」之稱的容偉業（32歲）均被控同一項暴動罪，控罪指他們於2016年2月8日至9日(農曆大年初一至二)間，於旺角砵蘭街參與暴動。

何稱曾辦遊行指警察會開路

案發時梁天琦的選舉經理人何蔓兒稱，於2016年2月8日晚上得知旺角現場混亂，而梁亦在該處，何遂前往旺角。同時，梁天琦在電話中透露警方推出高台等，何先建議對方離開，之後改建議舉辦選舉遊行。何蔓兒庭上解釋，梁之前在上水亦舉辦選舉遊行，據知警員替遊行人士開路。若在旺角也舉辦選舉遊行，何認為警方會收起武器，和不驅散現場人士。

警員揮警棍及用胡椒噴霧

惟梁起初不同意，擔心被指「博宣傳」。她扺達旺角時，得知現場已舉辦選舉遊行，遊行的旗幟被遞上前方，有人因此叫罵。黃台仰大叫「3、2、1，去」時，與警員對峙的群眾「作勢要過去」，但有人遲疑1、2秒才上前，而警員則使用警棍和施放胡椒噴霧。

控方質疑群眾要佔領砵蘭街

惟控方質疑，舉辦遊行是要令市民霸佔砵蘭街部份路段，何否認。控方又問何，當時群眾「撞埋去(警員)」是對或錯，何回應「警方會覺得唔啱」，但指：「佢地(群眾)只係跑過去，唔算係武力。」何同意，當時預計群眾向警方防線推進，會與警員有肢體碰撞。控方續質疑，何會否預計該遊行不是和平進行，何則回應：「如果警方讓開，就唔會出現。」

梁友人供稱見警推出高台即清場

此外，梁的友人蔣忻霆則供稱，於2016年2月8日晚上11時半與三名朋友到旺角，曾與梁天琦傾談。惟警員之後推出高台，並進行清場。現場有市民不滿謂：「有無搞錯，食粒魚蛋，都要趕我走。」蔣隨後亦離開。

案件編號：HCCC408、HCCC408A/2016