【財政預算案2019】打工仔退稅大縮水？即刻入嚟01計稅機計計！

財爺陳茂波指經濟因素有起跌，千億盈餘神話不再，今年派糖「減甜」，退稅寬減比例維持75%，但上限則由去年的3萬元降至今年的2萬元。不過有關薪俸稅的派糖也有一點驚喜，今年將新增自願醫保及年金兩個稅務扣減項目。 在退稅減甜，但加入新扣稅項目下，究竟你可以交少幾多稅？《香港01》特設打工仔計稅機，讓你立即估算來年需交多少稅！

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財政司司長陳茂波今日（27日）公布新一份財政預算案，但因盈餘縮水，今年實行派糖措施「減甜」，雖繼續有一次性寬減薪俸稅和個人入息課稅，即2018/19年度的寬減75%稅，但退稅上限則降至2萬元，比2017/18年度的上限3萬元為低，但今年增加了自願醫保及年金兩個扣稅項目，一眾打工仔女不妨計一計下個稅季交多少稅！

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去年2018/19財政預算案中，指上一年度庫房水浸錄得1380億元盈餘，財政司司長陳茂波當時宣佈調高各種薪俸稅免稅額和扣除項目上限、擴闊和增加稅階，以及調整邊際稅率。薪俸稅和個人入息課稅稅階及免稅額於2019/20年度將維持不變，但退稅上限降至20,000元。一次性寬免將為政府收入會減少170億元。

值得留意的是，2019/20年度新增兩個稅務扣減項目，分別是自願醫保保費，以及年金及強積金自願供款。陳茂波在上一份財政預算案提出自願醫保保費稅項扣減，納稅人為自己及不限人數的直屬親屬繳交合資格的自願醫保，可得每名受保人的最高8,000元的稅務扣除。此外，政府也將會為打工仔提供延期年金保費及強積金可扣稅自願性供款的稅務扣除，扣除上限為每人每年60,000元。