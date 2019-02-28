推廣健康快樂工作間　飲食、運動、情緒三方面入手

工作間與健康息息相關，外國經驗顯示，有效的工作間健康推廣活動可減低員工的健康風險、缺勤、病假和醫療補償，還可以增加他們的生產力及生活質素，促進僱主和僱員雙贏的局面。
撰文：衞生署中央健康教育組
適量運動對員工的身心有幫助。（視覺中國）
現時香港首五類致命疾病主要為非傳染病，包括癌症、心臟病及腦血管疾病。然而透過健康飲食，適量體能活動，不吸煙和不飲酒，是可以預防約八成的心臟病、中風和二型糖尿病，以及四成的癌症個案。此外，沒有精神健康就沒有健康，精神健康是保持個人健康和社會有效運作的基礎。
有見及此，衞生署與職業安全健康局於2016年開展「好心情@健康工作間」計劃（www.joyfulhealthyworkplace.hk），勞工處亦於2018年成為合辦機構。計劃透過一系列活動，讓僱主、僱員一同攜手創造健康及愉快的工作環境。參與計劃的機構只需簽署約章，承諾於機構內推廣健康飲食、體能活動及心理健康，便可免費參與健康工作坊、為個別機構度身的諮詢服務、精神健康急救訓練課程及參加「好心情@健康工作間」大獎。
推廣健康快樂工作間，建議從以下三方面入手：
1. 健康飲食
在會議、員工培訓、聚會等活動，提供健康小食（例如水果、原味餅乾、無添加糖的乾果、果仁）或飲品（例如健怡、無糖、低糖或低脂的飲品）。在商務或員工宴會，多選擇有蔬菜水果的菜式。出外用膳，可選擇已參與衞生署「有『營』食肆」的餐廳。
2. 體能活動
上班時安排小休讓員工做體能活動和伸展運動，例如衞生署制作的「十分鐘活力操」及「動一動 鬆一鬆」等。午膳時，開放會議室等地方讓員工進行活動。組織有關體能活動的團隊，例如足球隊、跑步隊。鼓勵員工多步行、行樓梯。
3. 心理健康
推廣衞生署「好心情@HK」計劃所提倡的三大元素，即「與人分享」、「正面思維」及「享受生活」。透過多欣賞、讚美和鼓勵，實踐「與人分享」。面對壓力時，保持正面思想，迎接挑戰，實踐「正面思維」。定期進行有興趣的身心活動，好好「享受生活」。