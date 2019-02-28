推廣健康快樂工作間　飲食、運動、情緒三方面入手

工作間與健康息息相關，外國經驗顯示，有效的工作間健康推廣活動可減低員工的健康風險、缺勤、病假和醫療補償，還可以增加他們的生產力及生活質素，促進僱主和僱員雙贏的局面。 撰文：衞生署中央健康教育組

適量運動對員工的身心有幫助。（視覺中國）

現時香港首五類致命疾病主要為非傳染病，包括癌症、心臟病及腦血管疾病。然而透過健康飲食，適量體能活動，不吸煙和不飲酒，是可以預防約八成的心臟病、中風和二型糖尿病，以及四成的癌症個案。此外，沒有精神健康就沒有健康，精神健康是保持個人健康和社會有效運作的基礎。

有見及此，衞生署與職業安全健康局於2016年開展「好心情@健康工作間」計劃（www.joyfulhealthyworkplace.hk），勞工處亦於2018年成為合辦機構。計劃透過一系列活動，讓僱主、僱員一同攜手創造健康及愉快的工作環境。參與計劃的機構只需簽署約章，承諾於機構內推廣健康飲食、體能活動及心理健康，便可免費參與健康工作坊、為個別機構度身的諮詢服務、精神健康急救訓練課程及參加「好心情@健康工作間」大獎。

推廣健康快樂工作間，建議從以下三方面入手：