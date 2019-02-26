天氣乍暖還寒　天文台預測周末最高升至25度兼有雨　驚蟄前後轉涼

本港持續天陰陰，天文台預測一股潮濕的海洋氣流會在本周後期將為本港帶來有霧天氣，亦令本港持續溫暖，最高升至攝氏25度，濕度高達100%。下周三（6日）將迎來廿四節氣中的「驚蟄」，天文台料「驚蟄」前後均有幾陣驟雨，且氣溫介乎19至22度，市民外出時要帶備雨具了！

天文台預測「驚蟄」前後有幾陣驟雨，氣溫介乎19至22度。（資料圖片）

一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸，本港今日大致多雲，下午部分時間天色明朗，吹和緩至清勁偏東風，氣溫介乎18至22度。天文台表示，這股偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，預料一股潮濕的海洋氣流會在本周後期為該區帶來有霧的天氣，且氣溫逐步回升，至周四（28日）最高氣溫飆升至25度，翌日氣溫稍回落後，至周末最高氣溫又回升至最高25度。天文台又預測，周末沿岸有霧，以及有幾陣驟雨，濕度高達100%。

天文台表示，一股東北季候風會在下周初為華南帶來稍涼的天氣，受一道低壓槽影響，下周中期該區天氣不穩定，為本港帶來多雲有雨的天氣，且天氣開始稍轉涼，預料「驚蟄」前後氣溫介乎19至22度。

（天文台網站截圖）

此外，在正午12時，超強颱風蝴蝶集結在雅蒲島之東北偏北約650公里，預料緩慢移動，在西北太平洋徘徊，天文台預測蝴蝶會在未來兩三日橫過西北太平洋，並逐漸減弱。