【財政預算案2019】工程監督推數碼化　陳淑莊斥虛招：是態度問題

香港多項大型基建接連傳出工程醜聞，社會關注工程監督問題。今日（27日）出爐的新一份財政預算案提到，發展局會成立專責小組，推動工程監督系統數碼化，提升監管水準；另外又會設立精英學院，培訓公職人員推展工務工程。 公民黨立法會議員陳淑莊認為，工程問題的一大主因是業界文化，直指業界即使發生工程問題，都「博（外界）睇唔到」；又以港珠澳大橋紀錄缺失為例，路政署催促多年，承建商都未交齊紀錄，屬文化、態度問題，與數碼化無關。對於政府的多項改善措施，她批評只屬「虛招」，未必有實際成果。

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陳茂波今日發表財政預算案。（余俊亮攝）

財政司司長陳茂波今日宣讀財政預算案，當中提到未來數年，基本工程的年度開支預計增至逾1,000億元，整體建造業每年的工程量亦會增至逾3,000億元，但近期一些工程項目，令市民關注工程質素，影響建造業的信譽。

為改善工程監管質素，預算案提到，發展局將成立專責小組，推動工程監督系統數碼化，並鼓勵工地監督和承建商利用創新科技，即時收集工地環境及施工進度等數據，以作記錄、監察和分析。不過議員陳淑莊認為，工程記錄保存妥當，與數碼化並無必然關係，例如沙中線紅磡站的「檢查及測量申請表」（RISC Form）本身亦有電腦副本，但最終卻有大量缺失。

陳淑莊認為，工程問題沿於業界文化。（資料圖片）

陳淑莊：數碼化無補於事

陳淑莊認為，現時的工程監管問題，更大原因源於工程界的文化，批評即使發生問題，但業界「處理咗就當無問題，心存僥倖」，甚至乎「博你睇唔到」。她又稱，港珠澳大橋同樣有紀錄缺失，即使路政署已要求工程顧問向承建商追回相關紀錄，但問題經過兩年都未有改善，故即使有數碼化系統亦無補於事，更重要是態度及文化，「有幾尊重合約精神，跟唔跟rules（規例）係更重要」。

對於數碼化，建造業總工會會務顧問周聯僑認為是大勢所趨，現時香港甚至較中國落後。他解釋，在內地參觀地盤時，工地會設有一個大螢光幕，監督人員可即時查看工程進度及施工情況，甚至可見到工人的工作情況作監管。他相信，數碼化對業界有好處，不過起步後亦非即時有得益，需時間發展。

周聯僑認為數碼化是大勢所趨，現時香港甚至較中國落後。（資料圖片）

建造商會：可減爭拗

香港建造商會第一副會長林健榮則認為，數碼化可減少人為上的問題，坦言業界中部分人或「走精面」、「做事有彈弓手」，假如數碼化後，可追溯文件上的任何改動，就可減少大量爭拗。不過對於現時沙中線出現的紀錄缺失，他則指未了解情況，不便評論。

除了數碼化，預算案又提到，會把項目成本管理辦事處升格成為項目策略及管控辦事處，加強成本管理，以及提升工務項目表現；又會預留4,000萬元，作為主要項目精英學院首3年的運作費，培訓公職人員以創新思維及更佳的領導技巧，推展工程。陳淑莊表示，工程成本主要受制於外圍因素，未必可藉此有效管理，認為政府多項有關改善工程的措施，都只屬於「虛招」，未必有效，反而過多部門或會架床疊屋。

另外，預算案提到，會撥款2億元擴大建造業學徒計劃，涵蓋更多人手短缺的工種，解決工人短缺。周聯僑表示，增添撥款後，可與學徒簽署更長合約，讓他們於合約期內成為「師傅」，減少年輕人轉行的機會。不過他亦補充，香港始終「重文輕武」，輕視工人，如不改善社會風氣，吸納新人仍有一定難度。