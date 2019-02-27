【財政預算案】薪俸稅寬減最多2萬　打工仔月入幾多可拎到盡？

財政司司長陳茂波今（27日）公布最新一份預算案，多項「派糖」措施均大為「縮水」，包括寬減2018/19課稅年度75%薪俸稅及個人入息課稅，由去年上限3萬元減至2萬元，大削三分之一。 雖然打工仔仍可獲寬減稅額，但因加高及拉闊稅階，即使年入40萬或以下的人士可享盡75%寬減比率，但平均減稅介乎550元至6,460元，比去年稍低40元至1,410元；不過若納稅人月薪3.3萬元、年薪約40萬元，就有可能獲得寬減上限2萬元。 《香港01》計算年收入介乎20萬至90萬的人士，可寬減多少薪俸稅。

新一份財政預算案公布將寬減2018/19課稅年度75%薪俸稅及個人入息課稅，由上限3萬元減至2萬元，（資料圖片／梁鵬威攝）

今年預算盈餘比去年近千億「大縮水」，連帶利民措施亦較去年減少。財政司司長陳茂波公布寬減2018/19年度75%的薪俸稅和個人入息課稅，上限由3萬元減至2萬元，應評稅入息40萬或以下的人士，可享盡75%寬減比率，不過究竟月入多少的市民會最受影響？

《香港01》就不同月入的「打工仔」計算，最多可寬減的薪俸稅金額。

年收入低於40萬可享盡75%寛免

綜合而言，只是應評稅入息40萬或以下的人士，與去年一樣，均可獲75%的寬減比率，但平均寬減稅款比去年稍減，介乎550元至6,640元。



只要應評稅入息達40萬元，即月入約3.3萬元，在扣減個人基本免稅額13.2萬元後，假如再沒有其他免稅額，需繳27,560元薪俸稅；在獲得寛免75%稅項後，可省回上限2萬元，即只需繳付7,560元。

惟應評稅入息40萬元以上的人士，可獲的稅款寬減率大減，以一名月入4.1萬元、應評稅入息為50萬元的人士為例，扣減最多2萬元的金額後，仍需要繳付約2.4萬元，寬減比率不足5成。



政府預計全港約有190.8萬打工仔受惠，較去年187.6萬人稍增。消息人士指，調整後預料年薪40至60萬的人士會「跌出」派糖受惠群組，約60萬納稅人受影響。