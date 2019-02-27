【颱風山竹】破壞力太強　「山竹」遭颱風委員會永久除名

超強颱風「山竹」去年9月中吹襲香港，對本港造成嚴重破壞，但在菲律賓造成逾百死傷。世界氣象組織颱風委員會在今日（27日）的第51次屆會上，通過將「山竹」（Mangkhut）除名。該名字由泰國提出，泰國會於下次會議再向委員會提交新名字。

在山竹吹襲下，本港多處成為澤國。（資料圖片）

據內地中國氣象局公布，聯合國亞太經社會和世界氣象組織颱風委員會舉行的第51次屆會中，按慣例根據各成員的提議，將過去一年帶來嚴重影響的颱風除名，並需確定之前除名颱風的新名字。在會上，菲律賓提出將2018年第22號颱風「山竹」除名，並獲得通過。泰國作為「山竹」的命名國，需於下年的會議再提交新的名字替代。

超強颱風「山竹」去年9月16日橫掃廣東沿岸，為本港帶來嚴重破壞，多區塌樹影響路面交通之餘，港鐵亦不能提供正常服務，致颱風過境翌日，全港「打工仔」均為上下班大費周章。

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10風球生效1時 戰後次長

颱風山竹為去年第五個影響香港的熱帶氣旋，是繼 2017年另一襲港的超強颱風天鴿後，天文台再次發出10號颶風信號，並持續了10小時，是戰後第二最長的10號颶風信號，僅次於1999年約克的11小時。

山竹於去年9月7日在關島以東約2,330公里的北太平洋西部上形成，隨後數天迅速向西移動，並逐漸增強，於11日發展為超強颱風。山竹在14日轉向西北移動，在登陸呂宋前達到其最高強度，中心附近的最高持續風速估計為每小時250公里。

山竹橫過呂宋北部後減弱，並繼續迅速以西北路徑橫過南海北部，移近廣東沿岸。山竹16日上午減弱為強颱風，黃昏前在廣東台山附近登陸，隨後移入廣東西部及進一步減弱。翌日晚上山竹在廣西減弱為一個低壓區。

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距離港千公里 天文台即發1號風球

由於山竹移動迅速及預料會對香港構成嚴重威脅，天文台早於14日晚上10時20分發出一號戒備信號，當時山竹集結在香港之東南偏東約1,110公里，是有記錄以來最遠的一次。

隨著山竹迅速移近廣東沿岸，天文台在15日下午4時20分發出三號強風信號，當時山竹位於香港之東南約650公里。隨著山竹繼續逼近珠江口一帶，天文台在16日上午1時10分發出八號東北烈風或暴風信號，當時山竹集結在香港之東南約410公里。由於預料當山竹接近香港時，本港風力會進一步增強，天文台在上午7時40分發出九號烈風或暴風風力增強信號，當時山竹已移至香港之東南偏南約200公里。其後本港風力急速增強，天文台在上午9時40分發出十號颶風信號，當時山竹位於香港之東南偏南約160公里。

在去年9月17日東鐵大圍站萬人排隊等候搭車上班這一幕，相信不少人都深刻難忘。（資料圖片）

港逾400人傷 風災後交通癱瘓 市民上班狼狽

山竹吹襲期間，本港至少有458人受傷，另有超過六萬宗的塌樹報告，數目有記錄以來最多，多處有物件被吹倒、高空墜物及建築物受損，大角咀有建築地盤一個天秤被吹斷，亦有大廈外牆及天台屋被強風吹倒。

全港有至少500宗玻璃窗或玻璃幕牆損毀報告，當中紅磡、灣仔、中環、旺角有商業大廈玻璃幕牆爆裂。將軍澳有住宅單位的玻璃窗被吹毀，荔景亦有住宅單位的冷氣機被吹入室內，導致一人受傷。全港有超過四萬戶電力供應中，當中約13,500戶停電超過24小時，而一些較偏遠地區及個別樓宇的電力供應在四日後仍未能完全恢復。

天文台指出，與2017年天鴿相比，山竹所引致的暴雨、風暴潮及巨浪造成的破壞更為嚴重。大澳、石壁、梅窩、長洲、杏花邨、小西灣、海怡半島、鯉魚門、將軍澳、沙田、大埔、西貢、元朗、流浮山、沙頭角、石澳及坪洲等多處沿岸地區因風暴潮和大浪而嚴重水浸。多個沿岸設施包括污水處理廠、公眾泳灘、海濱長廊及運動場都受到不同程度的損毀。大澳、鯉魚門及沙田曾大屋村一帶因嚴重水浸，多名村民需要疏散；海水亦湧入杏花邨及將軍澳南一帶，有地下停車場被海水淹浸，多輛汽車被淹沒。在巨浪下數以百計不同大小的船隻擱淺、沉沒或受嚴重破壞。

本港海陸空交通在山竹來襲當天癱瘓，而翌日部分地區的主要道路仍因塌樹或水浸需封閉，公共交通服務未能完全恢復正常，大部分專營巴士路線停駛，港鐵東鐵綫和輕鐵只維持有限度服務。由於政府沒有公布全港停工，以致市民上班極度混亂，東鐵大圍站出現等上車人龍，場面罕見。

山竹在接近菲律賓呂宋北部時，風眼清晰可見，屬於超強颱風水平，因此在當地造成嚴重傷亡。（天文台圖片）

菲律賓造成至少82死 華南330萬人受災

天文台指出，根據報章報道，山竹為菲律賓呂宋帶來狂風暴雨，最少有82人死亡、138人受傷及兩人失蹤，約15,000間房屋倒塌。

山竹為珠江口沿岸帶來破壞性的風力及嚴重的風暴潮，多處建築物及沿岸設施受損，低窪地區嚴重水浸。澳門有40人受傷，超過5,500人撤離，有多宗建築物損毀報告。內港離地面水浸高度曾達1.9米或以上。山竹亦在廣東、廣西、海南、貴州及雲南造成至少六人死亡，接近330萬人受災。

「野貓」填補「天鴿」空缺 由日本命名

氣象局的公告又提及，今次會上通過了2017年三個被除名的熱帶氣旋新名字，分別是為澳門帶來人命傷亡的2017年第13號颱風「天鴿」，由新名字「Yamaneko」代替，意思為野貓，由日本提供； 2017年第21號颱風「天秤」，名字由新名字「Koinu」代替，意為小狗，同樣來自日本； 至於2017年第23號颱風名字、由香港提供的「啟德」，則由新名字「鴛鴦」代替，同樣由香港提供。

根據世界氣象組織安排，凡造成嚴重人命傷亡的熱帶氣旋名字，均會被永久除名。