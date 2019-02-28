助理指揮官警署內偷86萬證物　自稱賭波合法化受害人　被判監21月

警隊的分區助理指揮官劉永輝，自稱成了賭波合法化的受害人，染上賭癮，欠下財務公司2百萬，之後在他執勤的警署偷證物達86萬元，最後在警察宿內企圖自殺，惟未有成功卻被揭破事件。警官今（28日）在區域法院承認偷竊罪，承認為警隊立下壞形象，法官認為這是警官自招的結果，斥他身為警務人員知法犯法，判他入獄21月，但寄語他要重新振作，為家人及同事做個更好的人。

警隊助理指揮官劉永輝，在區域法院承認盜竊，被判入獄21月。（資料圖片）

被告在警署內犯案

被告劉永輝，42歲，案發時是駐守打鼓嶺分區警署助理指揮官（行政），被控於2018年1至3月期間，在打鼓嶺警署地下G3室，偷取當中包括678,545.5人民幣、34,964.9港元及8元美金，總值約86.5萬元。

辯方求情指，被告育有一名6歲兒子及3歲半的女兒，高級文憑程度，曾讀過一年大學，修讀會計系，後因經濟問題而輟學。被告承認自己構成的壞形象，亦有和盤托出案情，盼法庭輕判。

用道具錢當真錢

法官游德康判刑時指，被告犯案維持幾個月，曾向同事說謊及將道具錢取代真錢。犯罪動機是支付醫療開支，但染上賭博及借錢陋習，賭博亦是整件案件的成因，被告現仍欠債務公司200萬元。

官指被告自招結果

游官續指，有求情信表示被告是賭波合法化的受害者，但他不同意，認為這是自招的結果，身為警務人員知法犯法，但考慮被告認罪及背景，判被告囚21個月。

游官最後寄語被告重新振作，仍有家人及同事作後盾，可以回饋社會，汲取教成為一個更好及更強的人，又提醒他前路未到盡頭，又勸他不要放棄孩子。

案件編號：DCCC 942/2018