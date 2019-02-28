5歲女急病亡裁死於自然　陪審建議醫生　病人有風險須讓家屬理解

5歲女童突然昏倒，送醫院經多次覆診未確定病因，數月後在家吐血及屙血死亡。死因庭就女童的死召開研訊，死因庭陪審團今（28）一致裁定女童死於自然，死因為罕見病肺高壓。陪審團又建議當醫生，若懷疑病人的病突然死亡的風險，應讓家屬了解。裁判官表示明白家屬要重溫女童逝世一事並不容易。女童母親則在庭外謂，希望醫管局會參考陪審團的建議，不想同類事件再次發生。

女童梁凱晴的母親黃佩兒稱，若知女兒病況，會有多點心理準備。（林樂兒攝）

曾暈倒數月後不治

女童梁凱晴於2015年11月突然暈倒並送入威爾斯親王醫院，初時發現脾臟腫脹及貧血。翌年2月尾覆診時，院方發現女童出現肝硬化及心跳不正常，並懷疑她有肺高壓，但未有即時生命危險，故將女童轉介至心臟科，排期至同年7月，惟女童在3月27日早上吐血及屙血，被送往伊莉沙白搶救，同日宣告不治。

家屬稱若知病況會有心理準備

家屬昨結案陳詞道，醫生與家屬溝通不足，指家屬應有知情權，不解醫生未有告知女兒或有肺高壓。她表示，如早知女兒病況，會有多點心理準備，並或會向私家醫生求診，讓她接受適切治療。

醫管局強調醫生已考慮不少病因

醫管局律師昨結案陳詞指，醫生考慮了不少病因，做過種種檢測，及轉介至不同專科。惟如專家證人所說，肺高壓非常罕見，幼童患上肺高壓且不知發病原因的個案為萬中無一，且病徵亦不明顯。她不希望大家會覺得醫護人員馬虎，指現在看來似乎不難找出病因，但以事後的資訊審度醫護人員當時的做法會有欠公允。

怕家人緊張未交待病情

女童的家屬曾在庭上稱，診治醫生在女童覆診時未有交待情況，曾診治女童的醫生回應稱，發現女童疑有肺壓高時，由於屬較初步診斷，為不想家屬過於緊張，欲先轉到心臟科驗查及待心臟科醫生作出診斷後，才準備再與家屬溝通。

案件編號：CCDI490/2016