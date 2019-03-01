胡應湘出席理大論壇批政府填海造地畏首畏尾　沙中線工程失敗

香港理工大學工商管理學院於今日（1日）舉辦理大校友貢獻國家論壇，香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部副部長蔣建湘、理工大學校董會主席林大輝及理大前校董會主席、本港商人合和實業主席胡應湘等人均有出席論壇。 其中，理大前校董會主席、本港商人合和實業主席胡應湘出席論壇時批評本港工程多次出現問題，沙中線工程「失敗」，而曾在「明日大嶼」提出未來香港有1000萬人口，有需要在東大嶼填海2600公頃的他，在論壇上亦批評，政府在明日大嶼填海造地計劃上「畏首畏尾」，若再實行「妥協政策」將難成功。

香港理工大學校董會主席林大輝表示，理工大學將繼續與內地互補，配合國家經濟社會發展需要。(侯彩琳攝)

香港理工大學今日(1日)舉辦理大校友貢獻國家論壇，林大輝致辭時表示，隨著一帶一路及粵港澳大灣區計劃推進，理工大學會繼續與內地優勢互補，積極配合國家經濟與社會需要。

理大前校董會主席兼合和實業有限公司主席胡應湘批評政府在填海造地計劃上「畏首畏尾」(侯彩琳攝)

胡應湘指政府在填海造地上不應再「妥協」

理大前校董會主席、本港商人合和實業主席胡應湘致辭時表示中國改革開放十分成功，而理工大學亦為中國的發展作出貢獻。他又指，若香港要繼續與內地在經濟發展上並行，則「一定要依附她(國家)」，同時要考慮香港可為內地提供何種服務。

胡應湘又指，香港多次出現工程問題，沙中線工程水準「失敗」。他又批評，政府在「明日大嶼」填海造地計劃上「畏首畏尾」，指政府不應再實行「妥協政策」，而歷史表明「凡是妥協政策都不會成功。」

中聯辦：香港要鞏固國際金融地位

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部副部長蔣建湘致辭時表示，日前國務院頒布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》為香港繼續參與國家發展指示了清晰方向，香港要鞏固和提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位。

另外，恆基兆業地產有限公司執行董事黃浩明接受訪問時表示，對新一份財政預算案感到滿意，指政府在處理土地供應問題上採用長遠解決策略。對於「明日大嶼」填海造地計劃，他期望待政府公佈詳情後，公眾能有更多理性討論。

論壇開始前，香港理工大學播放宣傳短片，記錄香港理工大學參與國家發展歷程。(侯彩琳攝)

理工大學在內地畢業生逾1萬

香港理工大學逾40萬名校友遍佈世界各地，投身各行各業。而自1997年起，香港理工大學踏足內地，為國家培訓專業人才，至今，香港理工大學在內地的畢業生達1萬。