旅遊公司涉逼團購機票客訂酒店　被裁屬不良營商手法　罰款1萬元

男子在網上以590元團購得來回曼谷機票，惟到旅行為兌換時卻被逼加訂貴價酒店，惟最終航班取消，酒店錢卻不獲退還。男事主不滿旅遊公司營商手法向海關投訴。涉事旅行社及銷售員被控作出構成先誘後轉銷售行為的營業行為，受審後今（1日）被裁定罪名成立，該公司被罰一萬元。其職員則待至本月18日判刑，以候索取感化報告。

事主梁成光稱他在Yahoo團購以590元購得來回香港及曼谷機票。（林樂兒攝）

被告為東怡旅遊有限公司（下稱：東怡）及銷售員鍾靜雯（37歲，下稱：鍾），被控一項作出構成先誘後轉銷售行為的營業行為罪。男事主3年前在Yahoo網站團購機票，但稱他兌換時遇上先誘後轉銷售的行為。

不想浪費已付金錢是人之常情

男事主作供時稱曾任職領隊逾10年，裁判官裁決時稱接納事主供詞，指他作供清晰詳盡、條理分明，並坦承不獲全數退款是投訴原因之一，不覺事主是為退錢而誣陷對方。她續道，事主出於不想浪費已付的金錢而再買套酒店套票，是人之常情。

東怡的董事總經理吳文廣稱不會因有客人要求退款，便賠償了事。（林樂兒攝）

官指職員證供含糊

官指，被告鍾靜雯否認說過要訂酒店才有機位，但又向事主提及可向Yahoo退款，並不合理。她質疑，既然公司要事主直接與航空公司辦理退款手續，為何要說到這個退款方法。官認為，除非機票是連著酒店出售，否則她不會作出此舉。此外，鍾就兌換優惠券過程，及何時通知事主航班取消的作供含糊、流於表面，故裁判官拒接納其供詞。

推銷酒店必然是有所得益

官又形容，東怡的董事總經理吳文廣代表公司應訊時存無戒心，會拋出問題先發制人，並非坦誠作供。她質疑，有人在事主兌換優惠券前已因無機位而從Yahoo獲退款，可見東怡根本沒有預留足夠的機位。官續質疑員工並不會因酒店訂單而賺到佣金的說法，指被告必定有所得益，才會推銷酒店。裁判官亦拒接納其供詞。

認為東怡縱容員工行為

官謂，團購優惠是由東怡決定推出，而鍾是代表公司出收據；東怡不會不顧機票及酒店的銷量，肯定會監督並知悉員工的銷售手法，可見東怡會指使或縱容鍾的所為。裁判官判定被告以優惠價格誘事主購買團購產品，其後出於促銷機票連酒店的套票的意圖，而拒絕讓事主以原先的價格兌換機票，遂裁定罪成。

案件編號：WKCC5448/2018、WKS17909/2018