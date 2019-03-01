畢業拍照遭報警驅趕　聖保祿中學學生：或因成績不夠好　已心碎

驪歌高唱，臨別依依，不少中六生在告別校園時總會與同學、師長拍照留念。但位於跑馬地的著名女校聖保祿中學應屆畢業生卻在昨日（2月28日）最後上課日，放學後被校方阻撓拍攝紀念，在校門外拍照，更有人以阻街為由報警。 有應屆畢業生向《香港01》表示，事件導火線是源於她們的成績不及往年的學姐，品行也不討老師歡心，同學不是老師心中的「乖乖女」，但在畢業當日仍送上心意卡及禮物，以表心意，並希望與老師在班房中合照留念，可惜被訓導主任趕走。有同學形容經過事件後已心碎，甚至對學校改觀。 校方指，校長正了解事件，警方確認當時有人報警投訴阻街。

聖保祿中學畢業生在校門外拍照留念，但被人以阻街為由報警驅趕。（受訪者提供）

聖保祿中學畢業生最後一日上課，想拍照留念被校方驅趕到事件曝光後，引起社會熱議。就讀聖保祿中學六年級的陳同學（化名）向《香港01》還原事發經過。陳同學指，在昨日（2月28日）最後一天上課日放學後，同學們都表現不捨，想留在學校拍照及送禮物予老師。豈料數分鐘後，就有訓導老師逐個課室拍門，叫同學收拾離開。同學們都覺得奇怪，為何平時學校大約到傍晚6時才鎖門，當天會突然提早至3時多？

去年學姐融洽拍照 今年訓導主任驅趕學生

同學們轉到操場拍照，但同樣遭驅趕。於是，有同學開始在Instagram找到去年師姐的相片，與訓導老師對質：「為何上年的師姐可以在這個位置拍照，又可以送禮物給老師和拍片留念。」陳同學稱，學姐們與老師都表現融洽，流露着開心與不捨之情，老師都哭了，「為何我們今年要4點鐘就離開學校？」

陳同學引述老師回應指：「這些我不清楚，上年的事我不清楚。學校鎖課室門，是一向的校規，一向都要做。是上年沒有執行，今年我們執行。」言談間，有同學質問老師：「你是否玩針對？」陳同學亦承認有同學語氣較激烈，或有做錯。

「是否因為成績不及上屆？」

到達操場後，同學再被趕到校門，不能進入學校。同學只好在印有「聖保祿中學」的校門外拍照，陳同學稱當時只有約20人，但被老師投訴她們很嘈，叫她們快點走，否則報警。「是想威脅我們，想我們害怕。」數分鐘後，軍裝警務人員到達，說收到投訴指有人阻街。陳同學指，警務人員容許她們盡快拍照後就離開，態度友善，但整個過程都沒有任何一位老師支援她們。

冰封三尺，非一日之寒，陳同學懷疑，導火線源自本屆學生的成績未及學姐。她解釋，學校很着重學業成績，上一屆學姐的成績較好，但老師經常說她們本屆學生頑皮，讀不到書。她說老師口中的「頑皮」是她們上課時偶爾打瞌睡、偷吃零食和聊天，絕無打架、吸煙等行為，反問為何老師沒有做到有教無類、一視同仁，更在最後一日趕走學生：「我們感到非常錯愕，為何老師會用這個方法（報警）對待學生？」

聖保祿中學畢業生製作心意卡，寫上「滴水之恩，湧泉相報」計劃送給老師，感謝師長教誨。（受訪者提供）

同學有這個心意肯花錢送禮，感謝老師多年教導，同學都不是不尊師重道、討厭老師。但送禮換來的下場卻是被趕走，最後一天都不可拍照，這是令我們最心傷的。 聖保祿中學中六學生陳同學（化名）

被趕前計劃送禮物給老師

雖然不是老師心中的「乖乖女」，但陳同學說同儕都很尊師重道。她舉例，有同學親製心意卡，一筆一劃，盡是感激。亦有同學送花、送禮物予老師，可惜卻換來被趕走的下場。「同學有這個心意肯花錢送禮，感謝老師多年教導，同學都不是不尊師重道、討厭老師。但送禮換來的下場卻是被趕走，最後一天都不可拍照，這是令我們最心傷的。」她慨嘆老師不近人情。

事件曝光後，網上有該校的畢業生留言，形容學校是「北韓」、甚至比羅湖女子懲教所還要差。陳同學就指，新上任的校長很疼愛學生，她認為只要有一些年資較長的老師比較封建，會打壓學生，學校並非完全令人討厭。但經過事件後，她說同學們都心碎，甚至對學校「改觀」。

警方：有人報警投訴阻街

《香港01》致電校方查詢，發言人表示，校長正了解事件，暫時未有其他回應。

警方發言人指，警方於2月28日下午約6時接獲一名男子報案，指有約20名學生在跑馬地雲地利道一學校外的行人路上造成阻塞，人員到場後學生自行散去，事件列阻塞，沒有人被捕。