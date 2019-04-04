不誠實取用電腦案律政司敗訴　一文看清甚麼罪受影響

協和小學有老師涉嫌用手機拍下叩門試題，4人被控以不誠實取用電腦罪，最終全部罪名不成立。律政司去年就案件上訴，被法庭駁回之餘，法官亦指案中被告用「自己的電腦」犯案，未必能乎合控罪的要求，今天終審法院再確認用自己電腦不能引用這罪名。 這判詞引發司法爭議，因律政司一向把這罪當作「萬能Key」，除偷拍試題，亦用以檢控偷拍裙底，甚至以電腦發不當言論等。自這案被駁回後，律政司急急刹停部分引用這罪作檢控的案件，以待其終極判詞，若律政司終極敗訴的話，有可能將引起一輪上訴或要求重審的司法程序。

協和一案中各個被告在裁判法院及高等法院均被判無罪。（資料圖片）

+ 9 + 8 + 7

不誠實使用電腦罪出自《刑事罪行條例》第161條，控方過往曾用這例檢控多類型不同罪行，包括偷拍裙底春光、偷拍試題、駭客或電腦散播不法言論等，幾乎函蓋所有用電腦，或類同儀器如電話干犯的罪行，亦因函蓋範圍廣，早有資訊科技界人士質疑控罪的使用範圍過廣。

協和小學案引發討論

高等法院法官2018年8月駁回律政司就協和小學老師案的上訴時，曾指出取用電腦（access to a computer）及使用電腦（use a computer）是有分別的。因為案中的被告，是使用她們自己的手機犯案，法官認為立法原意是針對「進入電腦作出『犯罪行為』」，但控方現概括為任何取用電腦的情況，認為並不適合。因為案中各個被告，並沒有侵入他人電腦截取或使用內在的資料，只是用自己的手機拍照，並傳送應該保密的資料。認為本案性質上與案例中，罪犯在未授權下，進入他人的電腦盜取資料不同。故裁定律政司敗訴。

立法原意針對駭客

而案件2019年2月在終審法院上訴時，法官亦提到，這罪的立法原意，是針對電腦駭客而製定，指侵入別人的電腦，並竄改或偷取資料，而非用以指控任何以電腦干犯的罪行。

惟律政司過去卻常用這罪用以檢控任何使用電腦，或智能電話相關的罪行，除電腦黑客類的案件外，亦有用於手提電話偷拍裙底春光，以及在網路上號召市民參與可能非法的政治社會運動等。但自高等法院於去年8月頒下判詞之後，律政司隨即發出指引將有關的案件押後處理，以等待終審法院的終極指引。

偷拍裙底春光的案件，是其中一類最多使用不誠實而取用電腦起訴的案件，現大都改用其他控罪作起訴。（資料圖片）

偷拍案已改用其他控罪

較爲常見的是用手機偷拍裙底春光的案件，經常用上不誠實取用電腦罪作起訴，自該高院判詞後，控方即把多宗相關案件叫停，包括2016年12月一名的士司機，涉嫌用智能電話偷拍在車上偷拍餵哺母乳乘客案等，另有多宗案件，都一再押後或延遲起訴，有些則改以其他控罪作起訴。

警方有內部指引改用其他控罪

其實在現有香港法律中，在檢控手機偷拍的案件，除不誠實使用電腦罪（最高刑罰為判監5年）外，其實尚有三條有力的控罪可援引，包括：

1. 遊蕩罪，香港法例第200章《刑事罪行條例》160(3)條，最高刑罰為判監2年

2. 公眾地方擾亂秩序罪（俗稱公衆地方行爲不檢、破壞公眾秩序或體統）香港法例第245章《公安條例》17B條，最高刑罰為判監12個月

3. 作出有違公德的行爲罪，出自普通法中之，最高刑罰為判監7年

據了解，自去年8月，警隊也發出內部指示，指出如正調查「不誠實取用電腦罪」的案件，特別只使用手機犯案，應先考慮有沒有其控罪可引用，及可尋求律政司指示。例如本年2月一名休班警被揭發在金鐘海富中心偷拍女途人裙底，警方就以「作出有違公德的行爲罪」起訴被告。

uber司機被告黃耀朗被指載客時，一邊看著偷拍乘客下身的片段。（警方圖片）

非公眾地方偷拍檢控難度增

然而，以上三條罪行均需在公衆地方下干犯，才可引用來作起訴，若於私人地方使用手提電話，或非電腦工具進行偷拍，例如上年8月一名休班懲教助理，在私人遊艇上以特製手錶偷拍他人的更換泳衣，上述三條罪名均未必適用；至於去年9月一名UBER 司機，在其車上設置儀器偷拍乘客的案件，則仍用上有違公德行為罪起訴。

法改會建議增「窺淫罪」

另外，如果疑犯在下班回家途中偷拍，而並非四處徘徊，就難以告遊蕩罪；如疑犯未有成功影到偷拍片段，就難告有違公德罪；如疑犯靜悄悄地影，並無破壞社會安寧，就難告公眾地方行為不檢罪。是故，早前法律改革委員會就曾建議新增一項「窺淫罪」，針對偷拍和偷窺行為。

補習天皇蕭源及其妻涉偷試題的案件，因本案爭議而一再押後。（資料圖片）

兩補習天王案與協和小學案極相似

與此同時，有兩宗與協和一案類似的案件也因此上訴而暫時押後：同於現代教育任教中文及英文的補習名師蕭源（蕭志勇）、Kris Lau (劉冠華)分別於上年8月及今年1月，因使用手提電話非法發送及獲得中學文憑試有關評分的機密資料，被控不誠實使用電腦罪。一旦終審法院裁定協和案中各被告脫罪，勢必會影響二人所面對的控罪，甚至可能因此而獲撤控。

網上發不當言論能否再用這罪惹爭議

除了偷拍外，律政司過往亦曾引用此罪控告在網上發表不當言論，或號召群衆參與集會的行爲。例如在雨傘運動期間，就有數名網民分別以自己的電腦在網絡上暗示立法會將通過「網絡23條」，呼籲網民包圍龍和道、政總及衝擊立法會；另一案中有一名網文號召和轉貼有關襲擊當值警員的帖文，均被控以不誠實使用電腦並被裁定罪成，需要接受社會服務令及感化令等。

現在終審亦裁定有關控罪不能涵蓋在使用自己電腦上，相信亦將有助澄清此條例的立法原意，但會否對過往這類案件也造成影響，則要看將來的發展。