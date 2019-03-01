聖保祿中學：老師未獲授權報警趕畢業生　學生：校方曾不認有報警

聖保祿中學禁止中六學生在昨日（2月28日）最後一天上課日，在校內留影，更以阻街為由，報警驅趕在校門外合照的學生。有學生接受《香港01》訪問直指，已準備心意卡感謝師長，對學校的做法感到心碎。 聖保祿中學回應指，當日因有老師勸喻在校門外留影的學生歸家無效後，其中一位老師因擔心學生安全，情急之下才私下報警求助。校方更指，報警的老師未獲校方授權，又強調學校有既定指引，規定學生不能在校園内任意使用手機及相機，會檢討日後最後上課日的拍照安排。

聖保祿中學中六學生在昨日（28日）的最後上課日，欲於校門外留影，遭校方阻止並報警處理，有學生接受《香港01》訪問，懷疑因為成績不及上屆師姐，對學校做法感到心碎。

校方今日（1日）傍晚時回應解釋，校方有就最後上課日作拍攝安排，包括特別安排教學助理於當日午膳及放學後為各班拍攝照片，強調中六班已知悉有關安排，又指大部份班別依其選定時間完成拍攝。校方指，由於放學後個別課室預定要上樂器課及進行清潔，惟部份學生亦留在內畫寫校服，學校的老師待學校關門時間，即5時15分才叫學生盡快回家。

校方斥學生叫囂

惟至6時，仍有部份學生在校門外叫囂，坐在行人路及欄杆上，老師勸喻其歸家無效後，其中一位老師因擔心學生安全，情急之下而私下報警求助。校方的聲明強調，已向相關老師嚴正指出，不應在未得校方授權下，急於報警求助。校方又就事件對鄰舍，道路使用者及警方造成的影響深表遺憾，而校方亦承諾會檢視日後中六學生最後上課日的拍照安排。

在校學生：校方講大話！是否在洗師妹腦？

校方的聲明，與學生的說法有出入。有學生接受《香港01》訪問時指出，約4點訓導老師逐個課室拍門，叫同學收拾離開。

校方除了向傳媒發出聲明外，亦把上述聲明轉發給學生。有聖保祿中學的在校學生，對《香港01》記者稱，平日管弦樂、歌詠團等活動，常練習至5點半至6點，更有學生練球至7點，質疑學校聲明「正常關閉校門時間為下午5:15」的說法。

學生又指出，今早傳媒廣泛報道事件後，校方對在校同學解釋時，不願承認校方有報警，學生稱直至看到聲明，才得悉校方報警，「學校前言不對後語，是否在洗師妹腦？」學生更指，校方要求學生對外為學校粉飾事件。

對於學生的說法，《香港01》正向聖保祿中學查詢。