【明日大嶼】黃偉綸料2032年首批居民入伙　2026年有鐵路接駁

政府早前宣布全面接納土地供應小組的土地選項，當中包括「明日大嶼」內提及的交椅洲1,000公頃填海計劃。發展局局長黃偉綸今早（3日）於商台節目表示，計劃2025年開始填海，2032年首批市民可以入伙，形容是「非常進取的時間表」，希望可於立法會順利取得撥款。他又稱，規劃模式會以交通基建先行，市民入伙時，社區已有公路連接，並爭取在入伙的2、3年後，會有鐵路投入運作。

政府計劃在港島至大嶼山之間的交椅洲海域填海。（資料圖片）

發展局早前估算，交椅洲填海的1,000公頃土地，約可提供15至26萬單位，當中七成為公營房屋，即大約有10.5萬至18.2萬伙。黃偉綸形容2032年可有首批居民入伙是「非常進取的時間表」，強調亦是未來數年的目標，政府本月會先到立法會介紹項目，計劃2025年開始填海，到2032年時「開始有人入去生活」。

冀入伙時已有公路接駁

黃偉綸又稱，交椅洲填海項目會以交通基建先行模式發展。他表示，過往新發展區，或需有2、30萬居民後，方會發展鐵路；但根據交通基建先行模式，市民入伙時，社區已有公路連接，然後2、3年後，更會有鐵路通車。他表示，未有大量居民入住時，或影響鐵路的盈利，但預先規劃興建，亦會減低建設成本。

黃偉綸坦言，並不預期關於土地供應的工作會順利，因當中涉及爭議，但希望爭取向公眾解說的機會。他表示，已預計必定有人持不同意見，但未必不能對話，認為近期大眾對土地議題有更多共識，社會可以「搵多啲共同點」。

而剛公布的財政預算案提到，建議投放二億元設立城市林務發展基金，鼓勵學生修讀樹藝課程，以及推展樹藝及園藝業學徒計劃。黃偉綸表示，現時與樹藝相關的人手緊絀，希望透過學徒計劃，讓新入職人士接受培訓或修讀課程時，都會獲得補貼，增加行業人才。