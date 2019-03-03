張建宗指大灣區綱要不會絲毫抵觸「一國兩制」　反而豐富實踐內涵

政務司司長張建宗在其網誌談及中央政府公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》有5大重要性，當中包括豐富「一國兩制」實踐的內涵，他指部分人擔憂《規劃綱要》會削弱「一國兩制」，但他指綱要在推進大灣區建設的過程中，會更加豐富「一國兩制」實踐的內涵，有利於保持香港的長期繁榮穩定。

張建宗於2月28日，出席國務院新聞辦公室在北京舉行的新聞發佈會，重點介紹《粵港澳大灣區發展規劃綱要》。（政務司司長網誌圖片）

張建宗指，綱要的重要性關乎香港長遠經濟發展，可鞏固和提升香港作為國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐的地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資產管理中心及風險管理中心功能。

此外，落實時可豐富「一國兩制」實踐的內涵，他指，「一國兩制」在香港成功落實，是粵港澳大灣區邁向國際的重要基礎。香港享有「一國兩制」獨特雙重優勢，在大灣區建設擔當重要的角色。

他指，中央領導已多次重申，大灣區建設貫徹「一國兩制」、堅持「港人治港」、高度自治的方針，不動搖、不走樣、不變形；對於有部分人擔憂《規劃綱要》會削弱「一國兩制」，張建宗認為，事實上《規劃綱要》不但不會絲毫抵觸「一國兩制」的原則，不損香港單獨關稅區的地位，反而在推進大灣區建設的過程中，更加豐富「一國兩制」實踐的內涵，有利於保持香港的長期繁榮穩定。

此外，綱要亦定訂香港在國家新一輪改革開放中的新角色，由過去國家改革歷程中，，既是「貢獻者」，也是「受惠者」；至今，在建設大灣區中，將由「聯繫人」轉向更加積極的「參與者」、「促成者」及「推廣者」。

《規劃綱要》的重要性亦在於，是粵港澳三地政府緊密合作和與中央良性互動的最佳體現，以及可彰顯創新、共享和協同的概念，因大灣區包括香港和澳門兩個特別行政區，以及廣東省九市，在國際上沒有先例可循，極具開創性。

張建宗指，特區政府會竭盡所能，積極為香港探索發展新路向、開拓發展新空間、增添發展新動力。