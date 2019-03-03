季候風影響本港轉涼　天文台料本周中後期雷暴驟雨　下周初現陽光

本港今早經歷一場大雨，帶來稍涼天氣。天文台預測，東北季候風會在明日（4日）為本港帶來較涼天氣，隨後一道低壓槽會在本週中後期在華南沿岸地區徘徊，為本港帶來不穩定天氣，局部地區有雷暴及有驟雨，氣溫介乎攝氏17至23度，預料下周初本港始現陽光，日間乾燥，天色好轉。

天文台預測，本港未來數天多雲有雨，部分時間有陽光。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

天文台表示，一道冷鋒已橫過廣東沿岸，隨後的東北季候風正為本港帶來較涼的天氣，與冷鋒相關的驟雨今早為本港多處地區帶來5至10毫米雨量，預料今日大致多雲，有幾陣驟雨，吹和緩偏北風，初時風勢清勁，氣溫介乎18至22度。

根據最新九天天氣預報，天文台預測東北季候風會在明日（4日）為華南沿岸帶來較涼的天氣，短暫時間有陽光，晚間有一兩陣驟雨，預料一道低壓槽會在本週中後期於沿岸地區徘徊，令本港天氣不穩定。周三（6日）是廿四節氣中的「驚蟄」，天文台預測當日大致多雲、有驟雨，局部地區有雷暴，氣溫介乎18至23度，市民或要在雷聲中打小人，驅除霉運。本周中後期持續多雲有雨，天文台預測氣溫幾乎17至22度，周末更有幾陣雷暴。

（天文台網站截圖）

受一股乾燥的季候風影響，下週初本港天色好轉。天文台預測，下周一（11日）開始重現陽光，日間乾燥，且氣溫輕微回升，氣溫介乎16至22度。