不滿颱風山竹過後未維修　男住客消毒藥水噴職員　判社服200小時

去年颱風山竹襲港過後，屯門一屋苑住客，不滿職員及維修人員只顧掛裝飾迎中秋而未作維修，屢作投訴不果，一怒下用菜刀斬向所住大廈管理處的木枱，及向維修工人和保安員噴消毒藥水數分鐘。男住客早前認罪，裁判官認為該住客的所為愚蠢及不智，但考慮到其社會服務令報告正面，今（4日）判以社會服務令200小時，及賠償500元給業主委員會 。

被告伍向文在屯門法院承認刑事毀壞、普通襲擊等4項罪名。（資料圖片）

官勸不要再用激手法表達不滿

被告伍向文，55歲，承認1項刑事損壞罪、2項普通襲擊罪及1項藏有危險物品可作非法用途罪，指他於去年9月20日，在屯門怡峰園干犯以上罪行。

社會服務令報告指被告合作，並有反省，承認因一時衝動才作不智之舉，承諾不會再犯。官籲他汲取教訓，不要再以激進手法表達不滿。考慮到報告正面，且被告是初犯，故採納社會服務令判刑。

指山竹損毀假天花

庭上透露，去年9 月中颱風山竹襲港後，被告居住的屯門怡峰園有部分假天花板受損，被告向屋苑投訴，但不獲受理。案發當日，他發現屋苑維修工只顧屋苑的中秋節裝飾，而不維修受損的假天花板，於是再向管業處投訴，但仍未獲理會。

被告因此憤而回家取出菜刀及一支消毒藥水，先到管業處斬向木枱一次，後又追住正在工作的屋苑維修人員噴灑消毒藥水達2-3分鐘，前往阻止被告的保安員亦同遭被噴。

案件編號：TMCC2405/2018