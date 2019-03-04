【潮濕轉乾燥】天文台料明天驟雨　其後跌至17度　下周濕度僅55%

一道低壓槽會在明日（5日）於廣東內陸形成，在本周中後期於沿岸地區徘徊，令本港未來一周都要面對下雨天！天文台預測，明日起本港將有驟雨及雷暴，氣溫也稍回落，周四及周五市區最低氣溫只有攝氏17度，本周相對濕度也高達95%。隨着一股乾燥的東北季候風來臨，本港下周初天色好轉及有陽光，濕度也稍回落到55%至80%。

天文台預測，下周初陽光再現，日間乾燥。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

本港今日（4日）天氣和暖，氣溫介乎攝氏20至24度，部分時間有陽光，今晚大致多雲，有幾陣驟雨，吹和緩東至東北風，稍後風勢清勁。

天文台預料一道低壓槽會在明日於廣東內陸形成，並在本周中後期於沿岸地區徘徊，為該區帶來驟雨及雷暴。根據最新九天天氣預報，明日最高氣溫仍高達24度，但同時迎來驟雨及局部地區有雷暴，不穩定天氣將在本周持續。天文台預測，廿四節氣之一的「驚蟄」當日（6日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，隨後氣溫逐步下降，且相對濕度介乎75%至95%。

（天文台網站截圖）

受一股乾燥的東北季候風影響，天文台預測下周初本港天色好轉，早上天氣清涼，下周一（11日）起本港重現陽光，日間乾燥，氣溫介乎16至22度，濕度也稍回落，預料下周一至三相對濕度介乎55%至80%。