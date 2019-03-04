調查： 5%女性從未下廚 廚藝了得成好情人主因

香港人生活忙碌，不少情人及夫婦都無時間烹飪，被逼外出用膳。煤氣烹飪中心早前委托生活易進行問卷調查，發現有逾4成女性不定期下廚，甚至有5%人從未入廚，外出用膳及到雙方父母家「痴餐」成為女性與另一半解決晚餐需要的方法。 不過，原來廚藝在兩性關係中非常重要！有超過八成半男性喜歡另一半下廚，更有逾七成男性鼓勵另一半學習烹飪。同時，有超過八成的受訪男女認為廚藝了得是「好情人」的因素。

煤氣烹飪中心早前委托生活易進行問卷調查，訪問了近700位香港情人及夫婦，了解他們的飲食習慣和入廚經驗。

結果發現，有不少男性都喜愛伴侶烹飪。當中有86%男性喜歡另一半下廚，74%男性鼓勵另一半學習烹飪，亦有超過八成的受訪男女認為廚藝了得是「好情人」的因素。

圓滿關係中心總監暨心理輔導學家蔡綺文指出，為伴侶下廚有助增進感情。（王潔恩攝）

在眾多菜式中，有73%的受訪者表示，中式家庭小菜是最有興趣學習的菜式，第二位則為西餐。圓滿關係中心總監暨心理輔導學家蔡綺文指出，為伴侶下廚有助增進感情，讓雙方感受到愛與被愛。

煤氣烹飪中心將加推「好情人烹飪證書課程」，將以「日常小確幸」、「幸福的一麵」、「親愛的紀念日」、「浪漫早午餐」、「留下好印象」為主題，費用2,500元，教授各種菜式及烹飪技巧，並會邀請學員另一半擔任考核官。