重度鬱燥及亞氏保加症少女　與友遊日本後一度失聯絡　最終尋回

19歲少女陳燕琳與女友人遊日本後失蹤，二人至今音訊全無，家人們甚為擔憂，透過不同途經尋人。 陳燕琳在今年2月13日，晚上的6時15日乘香港航空航班HX636到達到達日本大阪關西國際機場，原定在2月26日的下午4時50分乘坐HX619航班返港返港，惟至今下落不明；由於陳患有重度鬱燥症及亞氏保加症，需長期服用精神科藥物，家人擔心她的安危，呼籲市民幫助提供消息。 協助其家人的好鄰舍北區教會今日（4日）發聲明，已尋獲陳燕琳並知悉她目前情況安全。

19歲少女陳燕琳失蹤6日。

陳燕琳身高約168cm，肥胖身型，留有長頭髮，離港時身穿淺藍色雪紡連身裙。

其家人曾向入境處查詢出入境紀錄，發現她離開香港後一直未再入境本港；並就事件向警方、入境處、日本大使館尋求協助。

若任何人曾經見過陳燕琳，或有其線索及補充資訊，可向好鄰舍北區教會陳凱興傳道聯絡，電話為60770032，或電郵至goodneighbournd@gmail.com。

(好人鄰舍北區教會FB專頁截圖)

抵日本後未報平安 whatsapp顯示最後上線日子為2月14日早上8時半

協助家人的好鄰舍北區教會陳凱興傳道表示，陳燕琳與一名其家人亦不認識的女子同遊日本，惟陳燕琳雖然出發前曾與母親聯絡，但到埗後則無報平安；其whatsapp顯示最後上線日子為14日的早上8時半；而facebook最後上線則為2月28日。

陳凱興傳道指出，陳燕琳性格開朗、活潑，但較容易相信別人；她與家人的關係不差，過去未曾有失聯的情況，惟她1月搬離家人，自行租屋居住，「我哋今朝先收到電話，原來佢無交租。」陳凱興表示擔心事件有可疑。

報道出街後尋回

不過，事隔數小時，好鄰舍北區教會發聲明，指已尋獲失蹤少女陳燕琳，並知悉她目前情況安全，而她因年齡較輕及自身精神情況，其家人希望盡量低調處理，令事件可盡快平息。同時感謝各界人士及傳媒關心，將繼續對此家庭表達關懷。