公院病人服務助理捱十年椎間盤突出　月入1.5萬每更照顧幾十人　

醫院管理局計劃調整支援職系員工薪酬，不過首階段方案，只有三級員工獲調升起薪點及「加人工」，一級及二級員工未能受惠，方案引起現職員工不滿，控訴方案是分化員工、趕走舊人。 在公立醫院服務11載的病人服務助理張女士直言，自己每天需要照顧數十名病人，疲於奔命，更無職安健可言，以致五勞七傷，椎間盤突出，並令右腳神經麻痺。勞碌多年，張女士現時月薪只有15,000多元，即使新方案下她幸運地可獲加薪數百元，但她亦為年資深的同事抱不平，怒斥方案令新人、舊人人工過於接近，造成不公。

張瑞華在仁濟醫院內科病房服務了11年，她指病房本身只可容納33張病床，上月起加至38張，但實際上平均每天病人可多達60人，醫院不斷在電視機底、洗手盤底等位置加病床，最高峰病房曾見74人。

病房持續逼爆，但病人服務助理（PCA）就只有8人，上月底她的2名同事更因工作環境惡劣而離職。6人分為3更，即每更只有2人工作，每人最少照顧30名病人，「有時有同事病了，就只有單拖！」

在公立醫院服務11年的病人服務助理張女士，怒斥方案令新人舊人人工過於接近，造成不公。（鄭翠碧攝）

病房擠迫，張女士工作量沉重，她形容是疲於奔命，她並指，病床之間只有一呎多距離，「剛好攝到個人落去」，難以控制感染，亦無職安健可言，令不少員工都在工作時受傷，「例如我在2015年時，因要扶抱一個高大的男病人過床，弄傷了也不知，幾天後發現椎間盤有三截突出，並令右腳神經麻痺，現在行動不便，無法蹲下。」而她有同事就永久傷殘，手指斷骨，膝頭因撞傷而未能伸直。

工傷令她只能負責較輕省的工作，稱為「輕工」，更有機會影響到她的前景，「我現為PCA3（三級助理），見了升PCA2（二級助理）的面試，但一般有工傷好難升。」

香港醫療人員總工會近日的調查結果顯示，92%支援職系員工贊成劃一加薪，加薪點不少於12%。（鄭翠碧攝）

張女士現時薪金達三A病人服務助理（PCA 3A）的頂薪點，即15599元，在醫管局早前傳出的加薪方案下，PCA3的頂薪點可增至16389元，即她可加薪790元。不過，張女士仍堅決反對方案，因深感方案對年資深的同事會造成不公，「新入職與現職追得近，（現職）只多了幾百元，但年資深代表有經驗，要挽留我們，都應顧及我們感受。」她更指出，今天的新人亦即是未來的舊人，「如果醫院冷漠對待舊人，我寧願不要（加薪），同事咁辛勞，我唔可以為個人（而贊成）。」

斥花錢聘請幫不到忙的「炒散」員工

她並批評醫管局寧願花錢聘請實際上幫不到忙的「炒散」員工，亦不願加薪挽留現有員工。她透露，炒散的病人服務助理，部分來自百本專業護理服務有限公司，每天亦為新面孔，需依靠她們指導，但對病人及病房都不熟悉，難以幫忙，不過每天支薪750元，日薪計比她們還要多，她直斥做法不妥，「醫管局寧願外判比百本，啲人工唔可以用來請我們的同事？」