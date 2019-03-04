越南漢入老翁家用菜刀搶劫數百元　與女友吃飽後自首　認罪候判

越南無業漢見一唐樓單位的門未有上鎖，便持菜刀入內搶劫單位內一名六旬老翁數百元，同日內再劫走一名男子的單車，然後用劫得的數百元與女友吃飽後，自行到警署自首。越南漢今（4日）在高等法院承認一項搶劫罪，案件押後至明天求情及判刑。

被告Ngo The Manh在高等法院承認搶劫罪。（資料圖片）

被告Ngo The Manh（42歲）承認於2017年5月11日，闖進67歲男戶主位於深水埗的單位，並劫去男戶主身上的錢包，內有200元港幣、200元人民幣及身分證等財物。

男戶主原想上床休息

案情指男戶主當時正在床上休息，被告進入單位後拿菜刀指向男戶主，又著他不要動，然後被告著男戶主開啟前門及威嚇男戶主不要追他，及後手持菜刀離開，不過男戶主趁被告離開單位後不久大叫「打劫」，嚇得被告連忙逃走。

被捕後稱花光錢買食物

被告同日在油麻地再以菜刀威嚇另一男子，劫去其單車，並於稍後時間自行到警署自首。被告在警誡下稱因一時貪念，所以偷錢買食物，又承認闖入單位打劫及劫去單車，而他行劫後登上一輛的士往元朗，與朋友及女友見面後才自首，而他已用光劫款買食物。

被告原亦被控劫走單車，但該控罪准留在法庭存檔不作起訴。

案件編號：HCCC439/2017