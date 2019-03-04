【交通補貼】八達通：首月已發八成補貼　港鐵站最多人領取

公共交通費用補貼上月正式發放，八達通公司今日﹙4日﹚表示，計劃首月大約有230萬人受惠，當中七成人已領取，共發放了八成補貼。八達通指，最多市民經港鐵站的補貼站領取，其次為便利店。 八達通公司又透露，針對網購市場，將於本月內與信用卡公司合作，推出虛擬預付卡。

八達通公司今日舉行傳媒春茗，八達通行政總裁張耀堂表示，首月有逾230萬市民受惠於交通補貼，其中約七成人已領取，共發放出約八成補貼。運輸署早前曾預計，首月可發放約1.86億元補貼，受惠人數逾230萬人；之後署方指，補貼發放的首兩日，共約107萬名市民領取，佔受惠人數約45%，其中已領取金額逾1億元，超過補貼發放總額一半。

八達通行政總裁張耀堂表示，首月有逾230萬市民受惠於交通補貼，其中約七成人已領取，共發放出約八成補貼。（黃偉倫攝）

八達通營業及市務總監李玉兒表示，發放補貼的首天，有20多名員工通宵候勤，以應付突發事故，幸最後過程大致順利。她又稱，最多市民經港鐵站的補貼站領取補貼，相信始終較為便捷；其次為便利店，估計或與有10元優惠券領取有關。

現時補貼計劃並未包括所有紅色小巴、邨巴等，李玉兒表示，八達通公司願意推動計劃，與未安裝八達通讀寫器的上述車類合作，包括提供免除一定時期的讀寫器租借費用。

八達通本月將推出虛擬預付卡。（黃偉倫攝）

推虛擬預付卡應付網購

去年八達通曾透露，會與萬事達卡(Mastercard)合作，推出虛擬預付卡。張耀堂表示，預付卡將於本月內推出，讓用戶於網上購物。他認為，互聯網有龐大商機，而且更不局限於香港市場。據了解，預付卡與八達通的電子錢包｢O!ePay｣綁定，消費時會扣減｢O!ePay｣的金錢。