Uber Flash上線　與車行合作觸醮　稱仍有的士參與　不按錶收費

Uber早前宣布，將於天誠汽車集團有限公司合作推出「Uber Flash」叫車服務，惟天誠汽車突然退出，Uber 今（5日）單方面召開記者會宣布推出新服務。 Uber北亞區公共政策Emilie Potvin表示，對於天誠退出感遺憾，稱改變總是艱辛。惟她指，有個別的士仍參與「Uber Flash」計劃，但未有透露的士數目。

Uber 北亞區公共政策總監Emilie Potvin對於天誠汽車突然「甩底」感遺憾，惟對香港市場仍持樂觀態度，冀與政府及的士業界對話。（陳晶琦攝）

由今日起，Uber的應用程序新增「Flash」交通選擇。當乘客在應用程式，輸入目的地再點選Flash，便會成功配對的士或UberX的私家車輛。惟是次行程由的士或是私家車輛負責接載，則需要成功配對後才得悉。而Uber至今亦不願意透露有多少架的士經已參與計劃。

包車形式取代按錶收費 Uber稱合法



收費方面，Uber指會以「包車形式」代替按錶收費，故訂價會沿用UberX按照車輛的供需以及是否處於繁忙時段有所不同。至於目前法例規定，的士須按咪錶收費，否則屬違法。Emilie則強調，目前所提供的服務完全合法。

Uber的應用程序新增「Flash」交通選擇。（Uber App截圖）

Emilie又指，進入香港市場並與的士合作，過程艱辛及困難，惟對將來仍有盼望，冀與政府及業界對話交流。同時，她又參考新加坡經驗，的士參與計劃後的營業額每日有10%的增長，故現邀請全港的士參與計劃。

對於政府擬修例提高罰則打擊白牌車，Emilie表示會以觀望態度「wait and see」留意事情發展，惟透露至今未有機會與政府對話，且嘗試邀請亦遭拒絕。