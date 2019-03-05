越南漢闖唐樓單位劫六旬翁　官信原意只為爆竊　判囚4年7月

越南無業漢兩年前闖入深水埗一唐樓單位，並在廚房取菜刀威脅六旬男戶主，劫去對方數百元，無業漢稍後再劫走一輛單車。他昨承認一項搶劫罪，法官今(5日)在高等法院判刑指，認為無業漢原本只是打算爆竊，非有預謀帶菜刀犯案，遂判他監禁4年7個月。

被告吳世文（Ngo The Manh）在高等法院承認搶劫罪。（資料圖片）

被告案發時疑受毒品影響

法官判刑時透露，現年43歲的被告吳世文於13歲時來港，已婚但妻女已移居外地。被告有逾30個案底，包括販毒、藏毒和爆竊。此外，被告有毒癮和酗酒問題，報告指他案發時受毒品影響。

法官認為被告原意只打算到單位爆竊，非有預謀帶菜刀，他只是在單位內遇上男戶主，才拾起菜刀犯案。

被告入單位後才取菜刀

案情指，被告於2017年5月11日闖進深水埗的一單位，當時67歲男戶主正在床上休息。被告在廚房拿取菜刀指嚇戶主，劫去男戶主的錢包後，威嚇對方不要追他。惟男戶主趁被告離開單位後高呼「打劫」，被告立即逃走。

被告同日在油麻地再以菜刀威嚇另一男子，劫去其單車，並於稍後時間到警署自首。被告原亦被控劫走單車，但該控罪准留在法庭存檔內。

案件編號：HCCC439/2017