坡女稱遭港「普通朋友」逼婚兼滋擾　父母也受牽連　入稟求賠償

報稱居於新加坡的女子，聲稱與一名居於筆架山的香港男子僅普通朋友，惟兩年來不斷遭對方滋擾，並最少兩次提出不當的性要求外，又「逼婚」要女子下嫁於他，女子不堪滋擾，著父母幫忙勸退，反累父母也同受騷擾。女子與父母遂越洋（4日）入稟區域法院，指該男子令她與父母情緒受困，要求就他們身心創傷賠償。

原告為Krislyn Jiaqian Ng，及其父母越洋入稟區域法院索償。（資料圖片）

原告為Krislyn Jiaqian Ng，及其父母James Yew Chye Ng及Wendi Kwee Guan Tan，被告為Leon Cheuk Hin Chan。入稟狀透顯示原告地址在新加坡，被告則住在筆架山帝景峰。

Krislyn稱與被告僅是普通朋友

原告們於2013年7月至2015年5月期間，受到被告騷擾及恐嚇。Krislyn與被告在上述期間是普通朋友，入稟狀指，被告最少兩次向Krislyn作出不當的性要求，並多次在醉酒時向她傳送訊息，逼她同意嫁給他。此外，被告亦惡意廣傳虛假及冒犯的訊息予Krislyn的朋友，損毀其聲譽。

父母助勸退反被騷擾

Krislyn因被告所為感到驚恐及焦慮，遂向父母求助，勸阻對方不要再作滋擾。惟被告反不斷以短訊及電話騷擾和恐嚇其父母，令Krislyn的父母亦同樣身心受創，及遭受經濟損失。而被告於2014年年尾亦承認曾騷擾及恐嚇三人。Krislyn及其父母現入稟要求被告就其身心創傷賠償。

案件編號：DCCJ1058/2019