公營醫療爆煲　林奮強認為港人可到深圳睇醫生、多做運動「執生」

近年不時出現迫爆急症室的情況，醫護人員疲於奔命，社會關注公營醫療系統問題。前行政會議成員、智庫組織香港黃金五十創辦人林奮強表示，過去近20年，香港都幾乎沒有大型公營醫院落成，未有就醫療作長遠規劃，即使現在投放資源，亦非一時三刻可解決問題。他又稱，港大深圳醫院已成為全國首屈一指的醫院，過往電視亦有廣告宣傳港人可到深圳光顧牙醫，林奮強認為「去深圳睇病，都係個option（選擇）」；又指本港醫療人手「係明知唔夠」，港人「要執生」，注射預防針、多做運動，纾緩公營醫療壓力。

林奮強認為，港人可選擇到內地看醫生。（資料圖片／盧翊銘攝）

林奮強今早（6日）於新城節目表示，醫療問題並非始於今日，過往早已存在，但一直未有長遠規劃解決，過往近20年都沒有大型公營醫院落成。他表示，雖然去屆政府開始至今，已計劃增建醫院，投放約5,000億元，打算增加9,000個床位，但可能需長時間才可完成；相反，深圳花一年時間，就增加了3,500個床位。

「香港做唔到嘅，係咪可以喺其他地方做大啲」

林奮強表示，港大深圳醫院已在內地獲獎，成為首屈一指的醫院，認為可興建更多相類似的醫院，「香港做唔到嘅，係咪可以喺其他地方做大啲、做快啲呢？」他續稱，過往電視都有廣告宣傳，宣傳港人到深圳睇牙，認為「去深圳睇病，都係個option（選擇）」。他補充，港人未必一定要到內地接受治療，但如要解決問題，就需思考不同策略。

對於公營醫療問題，林奮強表示，醫院、醫生數量都非即時可大量增加，直指：「係明知唔夠嘅啦」，認為港人「要執生」。他續稱，市民應注射預防針、多做運動，有能力就看私家醫生，盡可能纾緩公營醫療壓力。