【的士鬥Uber】的士業批Uber Flash涉違法　籲司機使用業界新App

Uber日前宣布與天誠汽車集團有限公司合作推出「Uber Flash」的士叫車服務，惟天誠汽車突然｢縮沙｣取消合作，Uber 昨（5日）單方面召宣布推出新服務，兩大｢仇家｣的世紀合作觸礁。 香港的士業議會今日﹙6日﹚｢反擊｣，稱｢Uber Flash｣並不合法，即使的士以｢包車制｣運作，但包車形式需事先由車主向乘客簽署合約，惟大部分司機都並非車主。 另外，議會宣布推出新的網約平台｢E-的士｣應用程式，為乘客和司機提供更全面服務，Android司機版已上架，乘客版料短期內推出。議會稱，程式可即時及預約叫車，亦可選擇車款、優質司機等，呼籲司機不要與Uber合作，使用業界的新程式。

的士業界批Uber Flash涉違法。（黃偉倫攝）

香港的士業議會主席熊永達表示，雖然Uber聲稱Uber Flash的士以包車形式服務，並不違法；但他反駁指，如以包車形式運作，乘客上車時，車主需與乘客簽約，惟大部司機並非車主，因此會誤墮法網。

熊永達指，議會推出的｢E-的士｣應用程式，提供的士網約服務。他強調，程式完全符合香港法例，提供的服務超越Uber，而且不會抽取司機利潤，呼籲司機不要誤墮法網與Uber合作，應積極支持業界的程式。

上周Uber表示與天誠汽車合作後，旋即惹來的士業界強烈不滿，早前逾38個的士團體聯署抗議，並到海關舉報Uber，又指天誠並不代表業界。