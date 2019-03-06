【靠父幹】逾八成家長願「資助」已就業子女　社工：應鼓勵付家用

近年不難發現「靠父幹」的年青人，無論在買樓，抑或生活；金融服務公司Visa於二月進行項調查，了解家長對子女理財教育的看法。調查發現，超過八成家長預計會資助就業後的子女，而父母最願意資助項目依次序為進修學習、物業首期和購買房產。另外，95%受訪者擔心子女將來就業後能否妥善管理個人財務。 有社工指，曾聽說少數家長擔心剛就業的子女「唔夠錢用」，每月仍會給一、兩千元零用錢；他指，不少人以為只有投資等同於理財，而事實上，如何運用零用錢、儲蓄亦屬於理財，建議若子女已經就業，應鼓勵他們負責家用、承擔個人支出。

Visa於2月委託YouGov進行一項調查，共訪問541名子女年齡為23歲或以下的家長，對於子女理財教育的看法。調查發現，超過八成家長預計會資助就業後的子女。

另外，42%受訪者預計，需向子女開始工作後至少5年的時間提供經濟支持，而父母最願意資助的項目依次序為進修學習(42%)、物業首期(37%)和購買房產(28%)。

調查發現，超過八成家長預計會資助就業後的子女。（資料圖片）

95%受訪者擔心子女能否管理個人財務

除了向子女提供經濟支持外，調查又顯示，95%受訪者擔心子女將來就業後，能否妥善管理個人財務，而有一半受訪者認為，子女應在青少年時期正式學習個人理財。

同時，18%受訪者擔心子女的理財隱私保護教育。Visa香港及澳門區董事總經理史美琪表示，網上交易越趨頻繁，全球大量個人資料需經網上傳送，每個人都需要學習如何保護個人私隱，故消費者權利的知識變得重要。其又指，要達到理想財務狀況並不容易，青少年宜盡早學習理財。

香港家庭福利會理財教育中心註冊社工王君偉。(資料圖片/杜潔心攝)

香港家庭福利會理財教育中心註冊社工王君偉指，曾聽過有少數家長擔心剛就業的子女「唔夠錢用」，每月仍會給一、兩千元零用錢。

應明白理財包括如何使用零用錢

他建議，若子女已經就業，應鼓勵他們負責家用、承擔個人支出。而針對子女理財知識方面，王指，有部分家長認為，自己沒足夠理財知識，對子女的理財教育不足，他說：「佢哋以為投資先係理財，但其實點用零用錢、儲蓄計劃都係。」王建議，宜以「財分三份」方式教小朋友，並讓他們了解「家庭開支非必然」。