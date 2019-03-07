【綠置居】今年或燒40%未年5年居屋單位　房委會委員憂無以為繼

房委會擬於今年底推售新一批綠置居項目，分別位於柴灣道及青衣青鴻路兩個項目，合共提供3,696個單位。由於早前房委會招標文件顯示，今年或可發售的6,528伙居屋，即今年推售的公營房屋可逾萬伙，是復售居屋以來最多。 翻查文件，若扣除早前已發售的居屋項目，房委會預計五年內可落成的1.56萬伙居屋單位，若今年發售逾6000伙，已佔相關的供應量4成。房委會「一炮過」推出大量單位發售，公屋聯會總幹事招國偉擔心，2022/23年的居屋落成量只有1,500伙，過早大量銷售單位，日後或在賣居屋方面會「無以為繼」。

今年房委會或會推售逾萬伙居屋及綠置居，若扣除早前已發售的項目，相當於一年間房委會消耗4成的未來供應。（資料圖片）

一年售逾萬伙公營房屋 歷年最多

房委會去年底曾上載一份委聘律師辦理今年居屋業權轉易手續的招標文件顯示，當局計劃今年推售5個居屋屋苑，共6,528伙，當中包括何文田常樂街項目、荃灣德士古道尚文苑、將軍澳雍明苑、深水埗發祥街西項目，以及粉嶺皇后山山麗苑。

雖然出售計劃並非定案，但若一旦通過，連計新一期柴灣道、青鴻路綠置居項目的3,696伙，今年出售的公營房屋數目可達10,224伙。翻查過往紀錄，自2014年復售居屋後，無論今年推售的綠置屋或居屋項目，均是歷年最多。

柴灣道綠置居項目興建一幢36層高大廈。(資料圗片) 未來五年內落成居屋 已售四成 根據運房局文件，若上述居屋項目全部於今年發售，於五年內的落成市區居屋項目，只會剩下鑽石山第三期的約900伙單位，其餘的都位於擴展市區，如東涌、馬鞍山、火炭等。 換言之，若扣除早前已發售或預售的項目，在短短一年間，房委會預計五年內可落成的1.56萬伙居屋單位，已發售逾6000伙，佔整體4成。 公屋聯會總幹事招國偉擔心，日後居屋供應量或會「無以為繼」。他指出，直至2022/23年，房委會預計居屋落成量只有1,500伙，擔心今次推出大量單位後，日後供應會不能滿足需求，形成反差。

+ 4 + 3 + 2

綠置居暫佔五年出租公屋落成量8.5%

至於出租公屋或綠置居，運房屋預計五年落成量可達7.29萬伙。由於位於長沙灣東京街第一期的麗翠苑，以及柴灣道、青鴻路項目會以綠置居發展，即綠置居暫佔公屋落成量8.5%。

公屋聯會指出，目前公屋平均輪候時間上升至5.5年，今年有機會突破6年。對於今次推售約3,700伙綠置居單位，擔心進一步影響公屋輪候時間。

公屋聯會又指，現時政府將綠置居歸類至出租公屋的同一類別中，但未有定出所佔的比例，將蠶食出租公屋的供應量，建議為綠置居每年定出供應目標，並應約佔整體供應量的一成，以作適當平衡。

位於長沙灣東京街第一期的麗翠苑，已撥作綠置居發展及出售。（資料圖片）

建議調高白表人士比例

公屋聯會又指，今年發售的公營房屋逾萬伙，惟目前居屋的綠白表比例為50:50，建議在下期居屋計劃中適當調高白表人士的配額比例，將綠白表比例調整至不少於40:60，以回應白表人士置業訴求。