HARDY生牛奶芝士受大腸桿菌污染　港曾進口並分銷

食安中心宣布，產自法國的HARDY牌「VALENCAY et PETIT VALENCAY 」生牛奶芝士，可能受志賀毒素大腸桿菌污染，已在產地全面回收。中心已聯絡進口商跟進，初步調查發現該進口商曾進口少量受影響產品，已全部分銷予兩間食物業處所，而該兩間處所現已無餘貨。中心會繼續留意事件。

食安中心發言人表示，受污染的產品列出「此日期或之前食用」為2019年3月6日至20日，據歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統通報，上述產品懷疑受產志賀毒素大腸桿菌污染，正進行回收。

資料顯示，本港進口商「奇達思優質食品」曾進口部分受影響產品。初步調查發現該進口商曾進口少量受影響產品，已全部分銷予兩間食物業處所，而該兩間處所現已無餘貨。

中心發言人提醒市民，產志賀毒素大腸桿菌可經由水及食物傳播而感染人體，飲用受污染的水或進食未烹煮熟透和受污染的食物，可感染此菌而引起腸道傳染病，部分受感染的人可能會有腸出血及嚴重併發症如溶血尿毒症。而大腸桿菌不能在高溫下生存，徹底煮熟食物即可消滅大腸桿菌。