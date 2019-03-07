首個垃圾站暨社區回收中心落戶洪水橋　樓高六層　2020年申撥款

洪水橋新發展區將成為香港新一代的新市鎮，為應付未來人口增長而衍生的廢物問題，食物環境衞生署擬於洪水橋洪元路及洪平路交界興建一幢六層高大樓，集垃圾站及回收中心於一身，亦是本港首個同時設有垃圾收集站及回收設施的計劃。項目正進行工程設計，預計於2020年向立法會申請撥款。

洪水橋洪元路及洪平路交界重置垃圾收集站暨興建大樓及設立社區回收中心項目的構思透視圖。（元朗區議會文件）

食環署向元朗區議會提交最新文件顯示，現時洪水橋洪堤路及附近一帶的家居廢物，均依賴食環署轄下位於洪水橋洪堤路一鄉村式垃圾收集站處理。該垃圾站現時每日接收約3.8公噸垃圾，遠超原來設計的1.5公噸。

樓高六層 有綠化天台、垂直綠化

隨著洪水橋逐步發展，未來料會新增176,000人，將來會有三個地點作垃圾收集站用途，以應付長遠需求。其中一個項目是位於洪水橋洪元路及洪平路交界，食環署建議興建一幢六層高大樓暨重置垃圾收集站，垃圾收集站及有關設施將設於該大樓地面及一樓樓層，用作收集及處理家居廢物；環保署會在二樓設立社區回收中心，可接收廢塑膠、玻璃樽、小型的廢電器電子產品、金屬、廢紙、充電池、慳電膽、光管及「四電一腦」。其餘樓層則會用作辦公室及附帶設施。按建築署的大樓構思透視圖，大樓以啡色配白色為主調，外牆有垂直綠化、花槽，亦有綠化天台。

垃圾收集站暨立社區回收中心高六層，佔最大面積是辦公室及附帶設施。（元朗區議會文件）

食環署又指，為減少對附近地方造成滋擾及促進項目融入社區，建築物及擬議在其附近建設的安老院和診所之間，會保留「鄰舍休憩用地」作為緩衝、垃圾收集站的設計以負氣壓為基礎，並裝設空氣過濾設施，以過濾垃圾收集站內的空氣，防止氣味溢出。而垃圾收集站內會設置食環署及其承辦商員工的值班報到處、更衣及貯物設施、洗手間、淋浴間、茶房及飲水機等設施。

有關項目正進行工程設計，預計於2020年向立法會申請撥款。