拾荒婦被撞斃案　小巴司機獲判緩刑　官指事主身型矮小或未看到

72歲拾荒婦前年於深水埗過路時遭小巴撞倒，並拖行數呎，致臉部變形、耳孔流血，重創不治。67歲小巴司機早前被裁定不小心駕駛罪罪成，法官今（7日）考慮到被告當時難以看到身型矮小的事主，且要照顧患病的妻子及孫兒，自己亦深受本案困擾而不適，遂判處監禁2個月，緩刑1年，並停牌1年，又對被告說：「好好照顧身邊嘅人，同埋自己。」並安慰死者家屬節哀順變，指無人想見到意外發生，尤其是被告。

被告羅志強最終只被裁定不小心駕駛罪成，被判入獄兩月，緩刑1年。(資料圖片)

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被告羅志強，67歲，被指於2017年11月17日，在深水埗福華街近欽州街交界駕駛45M線綠色小巴，撞死黎琼珠女士。

意外前被告交通紀錄幾近完美

被告最初欲承認不小心駕駛罪，但控方不接納，控以危險駕駛引致他人死亡罪。法官判刑時謂，被告的行為未構成危險駕駛，但有欠專注謹慎。被告無刑事或交通定罪記錄，他同意其事發前的交通記錄幾近完美。

求情信指被告感自責

被告妻子及兒女的求情信透露，被告為支撐家計而做兼職小巴司機，他們感自責，認為被告若無工作就不會發生意外。法官又指，被告事後患上皮肌炎，認為與此案所受的壓力不無關係。

須照顧大腦麻痹男孫及妻子

有店舖的閉路電視拍下整個過程，官形容畫面令人震驚。他續道，被告當時不小心駕駛的程度嚴重，離逝事主亦不能復生，惟他同樣考慮到被告為生計於55歲時轉為職業司機，63歲開始駛小巴，他要照顧高血壓的妻子外，還要照顧5歲女孫，及出生時因缺氧而大腦麻痹的8歲男孫。

報告指怕被告入獄會一蹶不振

官同意報告指被告不適合服社會服務令，並認為老邁的被告已大受打擊，恐怕判即時監禁會一蹶不振。因被告認罪，按例獲三分一刑期扣減，最終被判2個月監禁，緩刑1年。此外，被告被罰停牌1年，及自費完成駕駛課程。

案件編號：DCCC 549/2018