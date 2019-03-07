橋底黑幫案　被指上香入會被告稱　當日只是往探橋底老人

通州街天橋底被指有人疑用古老黑社會入會儀式案續審，控方今（7日）播出被告的警誡錄影。被告稱平日會帶衣物去天橋底探老人，當日被相識數月、疑有江湖背景的朋友召往聊天。他依對方指示上香，不清楚儀式內容，上香是為了和和氣氣、互相照顧。三合會專家則認為搜獲的證物是入會儀式用品，新人會弄熄香火，表示若對社團不忠，會落得有如被滅的香火一樣下場。

被告鄭偉傑稱上香只為和和氣氣。（林樂兒攝）

點香只為和和氣氣

控方播出被告的警誡錄影，被告指當日收到阿迪（音譯）的電話，叫他往木屋聊天。他買了一些食物前往，屋內除了阿迪外，還有一個越南人「西瓜」和一香港人「大口」。阿迪叫他「裝香」及「棟香」，他照做朝地下「棟熄支香」，警察便爆門而入。警員問他為何上香，被告答是為了和和氣氣、大家互相照顧，至於熄香的意思，他就提到結拜兄弟。

帶衣服探橋底老人

被告稱他去過木屋一兩次，「今次畀人嗌去就出事」，又說平時會帶衣物往橋底探老人家。他稱到場時屋內已設好神壇，不知道為何他的名字會寫在神壇上。警員問及屋內的利是封、紙扇等，他一概表示沒有認知。被告續謂，認識阿迪數月，對方應是「和勝和」的人，指橋底都是和勝和的「陀地」。不過，他沒有問過阿迪的背景，以免「畀人打一身」。

帶衣服探橋底老人

被告稱他去過木屋一兩次，「今次畀人嗌去就出事」，又說平時會帶衣物往橋底探老人家。他稱到場時屋內已設好神壇，不知道為何他的名字會寫在神壇上。警員問及屋內的利是封、紙扇等，他一概表示沒有認知。被告續謂，認識阿迪數月，對方應是「和勝和」的人，指橋底都是和勝和的「陀地」。不過，他沒有問過阿迪的背景，以免「畀人打一身」。

高級督察黃炳雄以三合會專家證人作供。（林樂兒攝）

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專家指案中儀式罕見

刑事情報科高級督察黃炳雄以三合會專家證人受辯方盤問，他不同意設神壇等儀式幾乎絕跡，指近年仍有類近案件，但如此案中的儀式設置確是罕見。他又解釋，朝地下「棟」熄香火，是有如詩句「若有奸心照香亡」，即如對社團不忠下場便會如香火被滅。

紅紙包蓮藕是入會儀式用品

控方呈上的供詞指，黃參考了有關三合會的書籍，認為現場檢獲的菜刀、乾坤圈和用寫上「馬寧兒」紅紙包著的蓮藕是入會儀式的用品。他指，入會新人在儀式中會右膝跪地，左腳穿過乾坤圈，意味投胎成為洪門子弟。另外，「馬寧兒」少林弟子，卻助清兵火燒少林寺，被指是「反骨仔」。以菜刀斬「馬寧兒」是警告新人勿做「二五仔」。

裁判官裁定被告表證成立，被告不出庭作證，亦不傳召證人。控辯雙方明天會作結案陳詞。

案件編號：DCCC 336/2018