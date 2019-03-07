失語老翁遭虐待無路訴　妻裝閉路電視揭罪行　菲傭襲擊罪成囚4月

中風後失語言及治理能力的六旬翁，用盡方法向妻表達遭照顧他的菲傭虐待，妻初不以為言，但仍裝上閉路電視，竟發現菲傭不單以膠凳打老翁手，又拉扯老翁下體。菲傭因而被控非禮及普通襲擊，裁判官今（7日）在東區法院裁決時指，菲傭工作或有機會觸碰事主身體，裁非禮不成立，但襲擊罪成，直斥她行為不人道，而感疲累亦非藉口，判她入獄4個月。

女被告REBUSTILLO IVY BONGALONTA普通襲擊罪成被判入獄四個月。（資料圖片）

工作有機會碰事主私處

裁判官指，被告REBUSTILLO IVY BONGALONTA（39歲）被聘用照顧事主，由於事主中風後無法自理，被告負責幫清潔事主身體及換尿片，無可避免要觸碰事主私處，所以不構成非禮罪。

官無法接受被告對事主行為

然而從涉案的閉路電視片段可見，被告打事主大腿、以膠凳襲擊他，拉扯他下體及將事主的手塞進口中，裁判官直指，完全不能接受這樣的事發生在一個無法郁動、要完全依賴別人照顧的人身上。

認為被告行為不人道

辯方求情指，事主身上除下體附近的紅印外，沒其他明顯傷痕，裁判官雖承認有關傷痕可能是事主自己抓傷，或尿片太緊而弄傷，但事件涉及違反誠信，且被告行為不人道，被告受聘照顧事主，絕不接受她以疲累為藉口如此對待一名長期卧床的人士。

事主指被告曾餵他「吃屎」

控方案情指，事主因2016年中風後半身癱瘓、長期卧床、無法說話，但曾傳達予妻子指自己遭被告凌辱，妻子起初不相信事主，但仍在家中安裝閉路電視，而被告亦得知安裝閉路電視一事。不過，妻子在去年6月30日檢查閉路電視卻發現涉案片段，遂報警處理，而妻子作供時稱，事主仍能說話時亦曾向她投訴，被告餵他「吃屎」。

案件編號：ESCC1579/18