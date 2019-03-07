理大民主牆風波退學令　數百人集會聲援4名受處分學生

理大去年發生以紅紙遮蓋校內民主牆事件，校方學生紀律委員會早前公布處分4名涉事學生，當中護理學碩士生何俊謙被判「極刑」，被即時踢出校，並終身不再獲理大錄取，而前學生會會長林穎恒也被判停課一年。 理大學生會今晚（7日）舉行集會，數百名市民、各院校學生會成員及學生齊集理大校園聲援四人。

理大學生會今晚舉行集會，數百名市民、各院校學生會成員及學生到場聲援。（李澤彤攝）

理大紀律委員會本周二（5日）向四人公布懲處裁決，鄭悅婷及李傲然分別需做60及120小時社區服務，但對林穎恒及何俊謙的處分則較重。他們4人在去年10月4日進入校長辦公室樓層拒絕離開，要求與時任校長唐偉章對話，期間發生混亂，林穎恒及暫任副校長(學生事務)沈岐平和一名保安跌倒，何俊謙斥沈岐平及學務長莫志明「屎忽鬼」。

學生會促校方撤回懲處

理大學生會今晚（7日）舉行集會，數百名市民、各院校學生會成員及學生齊集理大校園聲援。現屆學生會內務副會長胡國泓向校方遞交請願信，要求校方重新審視學生紀律委員會制度，並要求對方撤回對四名涉事學生的處分，給理大學生、全港市民一個交代。

被處分的前學生會會長林穎恒在發言時表示，自己不是「想搞事嘅人」，加入學生會初期只是希望平穩渡過。

林穎恒形容，停學一年等同「監禁」、踢出校等同「判死刑」，對於未能與同屆同學一同畢業感到可惜，但自己依然無悔當日與校方對質的行動：「無一個抗爭者係為抗爭而抗爭，而係對抗強權打壓⋯⋯校方想散播白色恐怖，但我從來無畏懼。」

何俊謙稱因民主牆事件，已與家人決裂。（李澤彤攝）

何俊謙與家人決裂 寄居朋友家中

曾任梁振英競選辦公室副主任的理大校董劉炳章，早前回應事件時批評學生當日的行為猶如黑社會「刮友」及不尊重師長。

被踢出校的何俊謙今晚發言期間，再次提及「舐共」言論，不過本次是針對校董劉炳章的「黑社會論」，在發言尾聲帶領集會人士叫口號狠批劉。何俊謙稱因事件與家人關係決裂，目前只能寄居朋友家中。