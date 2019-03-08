【移交逃犯】鍾國斌：商界不熟內地法例、存猜疑　憂面臨沉重訟費

港府早前建議修改《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，容許香港與中國大陸及台灣等未有移交逃犯協議地區，以單次「個案移交」安排引渡疑犯，建議引起政界及商界憂慮。立法會議員鍾國斌及涂謹申今日(8日)出席電台節目就事件討論時，二人均直言商界對內地經濟、環保等法例並不熟悉，因此存在憂慮及猜疑。鍾國斌建議是次個案先以其他方法處理，各界再就條例商討。

立法會議員鍾國斌。(資料圖片)

自由黨黨魁鍾國斌直言，不少商人對內地法規並不熟悉，而政府目標是今年7月前通過修例，商界難在短期內了解46項目下的條例。被問到是否對內地法例沒有信心？他形容是「不認識、有猜疑」，又指討論《逃犯條例》是源於有港人在台灣謀殺女友後逃回香港的案件，應以其他方法先處理是次個案，再就條例作詳細商討。

鍾國斌直言，若屬「殺人放火，姦淫擄掠」等嚴重罪行是可理解，惟商界對內地的經濟、環保及知識產權等範疇法規並無認識，直言現時方案令人很難接受，即使對香港法律有信心，引起的法律訴訟費用亦可能帶來沉重負擔。

民主黨立法會議員涂謹申則認為，港府與中國內地已就條例商討長達20年亦未達共識，證明當中存在需要值得商討的考慮，「相信北京都不會如此草率」，直言坊間除了政治考慮外，亦要考慮商界在實際運作上會面對的困難及問題。他又認為，台灣與多個國家均有簽署條例或合作，相信不會要求以國家名義簽署，建議港府與台灣當局可有技巧地、在字眼上調整，簽署有關條例，估計或有人揣測中央意思。